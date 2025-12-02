神人只接月薪50K工作？他拿30K好自卑 網：「有專長」差很多

無論是職場老鳥或社會新鮮人，生活話題離不開「薪資差距」，最近有位新鮮人感慨，他發現各大論壇有許多大佬喊不做薪水低於50K的工作，讓他深覺自己很廢，也好奇現實中的眾人是否真非50K不做。

這位剛畢業的職場新鮮人在Dcard發文透露，他在其他網路論壇發現，不少人直言「這年頭30K那麼低的薪水還有人去喔」、「起薪50K以下的缺我都不會選」等等，反觀自己目前只能找到底薪30幾K的穩定工作，又只能慢慢等升職加薪，「我想說，我是什麼很爛的人嗎」？

他也提到，生活中很多剛畢業的族群，大多都是在人力銀行找基本職缺，底薪30K出頭，按常理也不可能入職就當經理、副理等職位，「我很好奇，真的除了我以外，大家起薪都50K，沒有達到都不去嗎」？

貼文傳開後，許多網友感慨留言，「國營薪水四萬初在這邊被講的好像遊民一樣」、「文組台政也很多沒有50K啦，不要被網路影響太多，好好充實自己就好」、「軟體工程師三萬四」、「相信我 3~4萬才是常態」、「有在工作就很棒了啦，是台灣薪水太低」。

也有網友認為，是否有一技之長也會影響薪資高低，「我現在25，做工地水電上班很累，休假很少，但薪水有60K以上，持續努力」、「那種正常工時，就超過人均薪資的，你真的要有技術含金量，或是不可取代性，不然大部分人都一樣」、「不會讀書，所以大學畢業就去學一技之長，裝潢木作，剛開始領26，4年後學起來，現在領92K」、「現在沒有特別的專長技能和高學歷，應該差不了太多，也不用跟別人比比不完，自己感到幸福有意義的活著就很棒了」。

