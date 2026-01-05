神人團隊？Riot Games耍蠢導致全球玩家無法登入《英雄聯盟》

《英雄聯盟》今（5）日凌晨傳出全球玩家無法登入遊戲，只因 Riot Games 替本作註冊的十年 SSL 憑證已到期，但官方卻忘記更新憑證，導致現在全球玩家沒人能登入。

圖／YouTube @Vandiril

目前玩家透過 Riot 客戶端開啟遊戲，僅會跳出「League of Legends」字樣，但不會顯示遊戲大廳。

如果真的想登入，玩家可進入控制台→時鐘與區域→日期與時間，將系統日期手動調整至前幾天，這樣系統就會誤判日期並讓玩家順利登入──但終歸來說，Riot 已注意到此情形，只能祈求官方儘速改善了。

