神人移植《超級猴子球》網頁版，網：收到律師函之前趕快玩

SEGA 旗下知名的平台動作遊戲《超級猴子球》（Super Monkey Ball），最近被一名粉絲移植推出網頁瀏覽器版。只要需要打開網頁瀏覽器，就能流暢體驗這款經典遊戲的滾動樂趣，也有不少網友表示：「希望藍色刺蝟公司不會寄出 DMCA 通知」

官方在 2021 年曾推出 1 和 2 代重製版。（圖源：現嚐好滋味！超級猴子球 1&2 重製版）

這個網頁版本目前包含了初代《超級猴子球》以及續作《超級猴子球2》的所有關卡。玩家可以直接使用鍵盤的 WASD 操作、連接手把行遊玩，甚至還能用手機瀏覽器開啟，只可惜不支援體感。但或許是技術或是擔心版權問題，遊戲中的猴子球只「球」而沒有裡面的「猴子」。

開發者表示這移植工作花了他 5 天時間瘋狂進行，還有一些錯誤或是缺少的功能，會在之後處理和補上。但考慮到這款遊戲畢竟是 SEGA 旗下的作品，不少網友也笑稱這是「在收到律師函之前趕快玩」的限時體驗。而作者則表示如果真的收到版權警告，那他也會乖乖的把遊戲下架。