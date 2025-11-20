神人探案偵破犯罪主軸 最高檢察署發行公益桌曆

（中央社記者劉世怡台北20日電）最高檢察署今天表示，2026年公益桌曆主軸為「神人探案」，指司法人員憑藉敏銳縝密的推理能力而偵破犯罪，內含12個月的經典推理插畫，販售公益桌曆所得價款將撥入國庫。

最高檢察署今天舉辦「2026神探Impossible Mission公益桌曆開賣記者會」，檢察總長邢泰釗、法務部保護司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等人出席。

邢泰釗致詞時表示，經過一年的精心籌劃，2026神探桌曆，就是一本破案的法學方法論，小朋友看了，就有小柯南的非凡觀察力和勇氣；大朋友看了，就有福爾摩斯或李昌鈺的推理能力；創業家看了，心中就有領悟。這是一本本土司法美學的經典之作，值得收藏。

記者會現場也播放最高檢製作正氣5「神探」微電影，由英國福爾摩斯貫穿到俄國杜斯妥也夫斯基，劇情張力十足，充滿奇幻推理，震撼人心，後續將發送各檢察機關公開播放。

此外，「2025 法律、童話、物語公益桌曆」中的小王子純真、勇敢，願意為心中的玫瑰負責任，就如同司法工作者堅守初心、勇於任事、負責到底的精神；最高檢製作巨型小王子公仔常駐最高檢察署，傳遞每一個人勇於追求自己內心的價值與初心。

最高檢表示，公益桌曆今天起於全台政府出版品展售門市販售，公益價格每本新台幣200元，價款將撥入國庫。（編輯：張銘坤）1141120