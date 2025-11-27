神人用《Minecraft》打造出類《機戰傭兵》MOD，耗時超過一年全獨力製作

神人用Minecraft打造出類《機戰傭兵》MOD，耗時超過一年全獨力製作（圖源：Pomkots Indie Game Dev）

《Minecraft》的自訂開發就是一個很巨大的市場，各種厲害的 MOD 從沒少過，從真的能上百人激戰的《戰地風雲》到官方合作製作的《洛克人》、《蝙蝠俠》都相當驚人，而最近有位獨立開發者作品受到關注，他的類《機戰傭兵》MOD「Pomkots Mechs」影片在推特獲得 200 多萬觀看，開發超過一年目前仍處於 Alpha 測試中。

Pomkots Indie Game Dev 製作的大型 MOD 組合包「Pomkots Mechs」，將機甲加入遊戲中，包括至少 6 種敵人與 BOSS、可更換的武器裝置，持續改進的 UI 系統與子彈、飛彈表現等內容，測試畫面也相當有《機戰傭兵》的風格，獲得相當的回應與期待，該 MOD 雖然釋出不過仍處於 alpha 測試狀態，開發超過一年作者仍獨力持續改進中，最近更新還致力將 MOD 放入生存模式同時運作。