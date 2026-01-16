神人用AI把《黑白大廚2》變動畫版！節目細節全呈現 網熱議：出了我會看

Netflix 韓國料理實境秀《黑白大廚2》於 12 月 16 日正式播出，節目延續首季「黑湯匙 vs 白湯匙」的對決設定，再度掀起高度話題討論，最終集 1 月 13 日播出後新一代冠軍也正式誕生。而就在節目結束時，舊有創作者利用 AI，直接把《黑白大廚2》完整改編成一段動畫風格的片尾 ED，精緻程度讓不少觀眾直呼「真的會想看動畫版」。

神人用 AI 直接把《黑白大廚2》做成動畫片（圖源：스풉 SPOOP）

這部影片以日本動畫手法重新詮釋《黑白大廚2》的比賽過程，從選手登場、料理對決到最終決戰，全都以 AI 生成畫面重製，角色造型、鏡頭構圖與節奏安排看起來都像日本動畫片尾風格，其中不少這季的熱議料理都重現出來，也插入一些動畫才能實現的搞笑片段，讓整段影片看起來就像一部「不存在卻又好像真的看過」的動畫作品。

廣告 廣告

有看過的應該都知道這個可愛的紅蘿蔔是誰做的（圖源：스풉 SPOOP）

影片曝光後立刻引爆留言區討論，不少網友直接把這支作品當成官方動畫在看，紛紛留言表示「這根本是所有人成為最強料理師的故事」、「真的有一種被強制植入記憶，好像已經把整部動畫看完的感覺」、「認真說，如果真的出動畫版我會看」、「這樣看下來，料理怪物根本是讓作品成立的最強 Boss，英雄故事果然要反派夠強才好看」。

同時也有觀眾對 AI 創作速度感到震撼，直言「AI 時代真的太可怕了，節目才剛結束就能做出這種完成度的影片」，更有人總結「AI 用得好是一回事，但這支影片最誇張的是分鏡和故事板本身就很強」。

（備註：影片可能會被雷到黑白大廚2劇情，請斟酌觀看）