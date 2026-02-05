神人？美國肥宅想要「以女朋友換一台PS5」遭店員拒絕 卻發生案外案

一名美國阿宅去知名電玩零售店 GameStop 想要用女朋友「交換」一台 PS5 主機後，被店員拒絕，GameStop 甚至將此事發到社群媒體上。

遊戲角落合成 圖／X（推特）@gamestop；PlayStation 5

GameStop 提供二手遊戲片、遊戲機、配件回收服務，消費者可藉此換取點數，並在店內兌換其他全新商品。去年 12 月 GameStop 還曾舉辦活動，讓消費者可在一定規範下帶「任何東西」來換點數，就連動物標本也收。

然而一名美國阿宅，卻為了 PlayStation 5 遊戲機，想要店家「二手回收」自己的女朋友以獲取商店積分。

店員 Nevaeh 認真解釋道，雖然您女友看起來狀況良好，但本店不允許人口交易，回絕了該男子的請求。

沒想到此事卻發生案外案：Nevaeh 其實是一間貨車車行「Celina 52 Truck Stop」的員工，而根據她簽署的員工協議，她不可在其他企業兼職。

GameStop 的貼文爆紅後，該車行意外發現自家員工有兼職，於是底下留言「還我 Nevaeh」；目前也額外表示表示讓她帶薪休假，希望她之後可以在車行專心上班。

