「神仙姐姐」降落凡間變「吞金獸」 劉亦菲驚爆900天無戲可拍都是因為它
大陸一線女星劉亦菲憑藉獨特的空靈氣質與強大的「扛劇能力」，長年穩居娛樂圈頂流。然而有網友統計，自2023年11月爆款劇《玫瑰的故事》殺青後，劉亦菲已900天未進組接拍新戲，遠超行業平均空窗期。業界盛傳，除了她那令人望而生畏的「天價片酬」，沒有幾個劇組負擔起外，劉亦菲早已「上岸」，又是混過好萊塢的人，能瞧得上眼的劇本自然不多，寧缺勿濫也是沒新作品的原因之一。
根據對岸業內資訊詳細拆解劉亦菲近年片酬，2022年《夢華錄》拿走2000萬元人民幣（9334萬台幣），2023年《去有風的地方》飆升至4800萬（2.24億台幣），到了2024年《玫瑰的故事》則回調至2500萬元（1.17億台幣）。橫向對比同梯隊的趙麗穎（《與鳳行》6800萬（3.17億台幣））與楊紫（《承歡記》3600萬（1.68億台幣）），劉亦菲的價碼其實處於頭部女星的合理區間。然而楊紫不停進組，趙麗穎逐漸往大銀幕發展，劉亦菲近年反而是從大銀幕轉回劇集。
然而，劇組的「帳本」卻各有盤算。在《玫瑰的故事》中，網傳霍建華僅客串4集就抱走2000萬元人民幣（9334萬台幣），換算單集高達500萬元（2333萬台幣），直接「超車」劉亦菲單集約65萬元（303萬台幣）的水準。這種統計口徑的差異與高昂的製作成本，讓投資人在影視寒冬下更趨保守，目前僅剩S+級大製作或國際團隊敢向她遞劇本。
面對「900天無戲可拍」的困境，劉亦菲本人的態度卻顯得異常淡定。回首出道初期，她拍《金粉世家》與《神雕俠侶》時，單集片酬僅8000元，甚至曾因拍戲險被瀑布沖走、留下終身頸椎病。2008年汶川地震時，她更是毫無保留地捐出當時全部片酬100萬元。
從當年的「廉價勞工」到如今的國際巨星，劉亦菲對名利早已看淡。當被媒體問及在「女演員片酬榜前20名不見人影」時，她甚至幽默自嘲：「那就不值錢唄，能怎麼辦？」
2025年，她曾因製作班底臨時更換，果斷推掉外傳她與陳曉繼《夢華錄》二搭的劇本《晏三合》，今年初曾傳趙露思會接手，但到了5月又有娛樂博主將《晏三合》列在劉亦菲的下一部作品；最新的小道消息指出，劉亦菲終於要結束900天的空窗期，8月底將官宣主演徐克監制電影《海中女王石陽》，待進優酷清裝大劇《鹹雪》，這是她出道以來首次挑戰清宮戲，飾演清末鹽商孤女蘇靖瑤，隱忍十年復仇，被稱作「清末版《瑯琊榜》」。
雖說演員用作品說話，但演員的時尚資源也代表其身價。劉亦菲儘管900天沒近組，她仍持續坐穩LV全球代言與VOGUE壓軸封面。雖然美籍身份曾讓她在關稅戰期間遭到網民非難，但其商業價值早已超越影視片酬的單一維度。
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