神仙情侶散了！ 「少女時代」秀英、鄭敬淏14年長跑畫句點 分手原因曝光

【緯來新聞網】「少女時代」秀英與演員鄭敬淏愛情長跑14年，兩人一直是大眾心中的「神仙情侶」代表，今（9日）卻爆出雙方已經互相取消社群關注，引發分手傳言。對此秀英透過經紀公司證實，「兩人確實已經分手，目前決定維持同事關係。」

秀英、鄭敬淏愛情長跑14年，宣布分手。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）

根據韓媒《my daily》報導，與兩人熟識的友人透露，秀英、鄭敬淏最近因為見面機會少，感情慢慢疏遠，「由於鄭敬淏工作繁忙，崔秀英又經常往返於韓國和日本之間，兩人見面機會不多，最終分手。」



回顧兩人戀愛史，秀英與鄭敬淏於2012年在教會結識，直到2014年約會被跟拍，街頭牽手、依依不捨的擁抱與飛吻，互動宛如偶像劇，兩人戀情才曝光。交往多年的小倆口，常被粉絲目擊約會，互動有如老夫老妻，還曾一同現身購物中心，身穿同款藍色棒球帽和牛仔褲，互動相當甜蜜。



鄭敬淏過去受訪時，也大方談及秀英，表示自己手機裡只聽少女時代的歌，更深情告白，表示「想通過演技證明自己是好演員，讓她看到更好的自己。」如今兩人結束14年愛情長跑，也讓粉絲直嘆：「好可惜」、「怎麼會分手。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

金秀賢認了曾和金賽綸交往 再16天就來台灣！現況曝光「極度不安」

跟Jisoo甜蜜對望冒粉紅泡泡 《訂閱男友》劇組爆料徐仁國：休假日也會到片場