「神仙情侶」秀英、鄭敬淏真的分手了！ 雙方證實：因工作繁忙而關係疏遠

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「神仙情侶」秀英、鄭敬淏證實分手。（合成圖，取自秀英、鄭敬淏IG）

被公認為「神仙情侶」少女時代成員秀英與演員鄭敬淏，今（9）日被爆出在IG上互相取消關注而備受熱議。稍早，雙方均證實，2人因為工作繁忙、關係疏遠而分手。

綜合韓媒報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，秀英最近確實與鄭敬淏分手了，「兩人決定繼續保持良好的工作關係」。而鄭敬淏方面也說明，由於工作繁忙，兩人關係疏遠，最終決定結束這段感情。

據了解，秀英、鄭敬淏均畢業於中央大學戲劇電影系，2人一開始是在教會認識，並於2012年9月發展出戀愛關係，並在2014年承認戀情，之後保持著穩定的戀愛關係，也是韓國娛樂圈最具代表性的長久情侶之一。

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秀英、鄭敬淏過去因為感情穩定，也常常被「催婚」，先前敬淏新劇的製作發布會上，導演甚至半開玩笑地起鬨要他「公布日期」，鄭敬淏當下驚慌否認，不過當被問到結婚方面的計畫，雙方也總是給「一定會結」「有好消息會告訴大家」的回應。

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