神仙打架 戰神黑武士擊敗海神白武士 黑劍合璧狂摘61分 技壓白劍合璧的54分
這兩名黑白對抗的洋將，合力創下單場70分的對抗紀錄，最終是黑將軍的戰神隊擊敗白將軍的海神隊。 (魏冠中攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這是一場印證國內雙職籃是否為洋將聯盟的賽事，高雄海神隊今天踢館臺北戰神隊，這場神仙打架的比賽結果是戰神的兩大黑將軍聯手摘下61分，優於海神隊兩名東歐白將軍的54分，最終戰神隊在延長賽以96比91氣走高雄海神隊。
上季海神隊屆洋將之助勇闖總冠軍賽，但本季的洋將陣容大改款，烏克蘭裔的布茲里克(7歲以後移民美國Bogdan Bliznyuk)是最新洋將，也是大三元製造機，今天登場將近50分鐘，有31分13籃板及8次助攻的準大三元表現，這名198公分長人在場上有大半時間是控球射手，具有多角化功能，搭配克羅埃西亞的克力斯Kristijan Krajina(35歲，208公分)有23分8籃板，雖然仍有水準以上表現，但比起戰神隊兩名美國及黑將軍還是略差一截。
這場比賽兩個神仙打架球隊互有領先多達14次，內容算是好看，但戰神隊威力斯Darral Willis上場44分鐘，狂摘39分20個籃板球，創下生涯新高，也大幅改協本季25分、12籃板球的紀錄績效，除了29歲的威力斯(206公分)有全面性功能(包括三分球投進3球，75%命中率)，另一名美國洋將基德Stanton Kidd(202公分，33歲)有22分6籃板4助攻的全面表現，加上薩伊後裔的齊曼加Jordy Tshimanga憑藉211公分身高取得12分10籃板，控衛丁聖儒12分9助攻，戰神隊4人得分上雙，得以幸運留住勝利。
海神隊白人洋將搭配，是球隊雙核心。 (魏冠中攝影)
