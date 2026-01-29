神仙組合回來了！張信哲、周興哲合照瘋傳 歌迷敲碗再合作

記者林政平報導／張信哲跟周興哲日前在尾牙年會合體，29日畫面曝光後引發熱議，事實上早在2017年張信哲就向周興哲邀歌，合作歌曲〈遷徙〉獲得好評，當時的Demo是英文版本，多年後雙哲再合體，兩人也笑談若未來有機會，不排除能將〈遷徙〉唱回最初的英文版本，「讓大家聽看看這個好版本！」

另外兩人在2023年錄《聲生不息寶島季》期間，雙哲罕見男男對唱王力宏〈你不知道的事〉，被形容為「經典再現之神仙組合」，至今仍讓歌迷回味不已。

張信哲更將於今年三月唱進紐澳，售票情況熱爆，雪梨站率先售罄，今（29日）宣布加開座位，氣勢如虹；周興哲則以《Odyssey 旅程》世界巡迴演唱會跑遍全球，場場話題、成績斐然，兩人也在去年不約而同推出新專輯，張信哲《屬於》和周興哲《Almost幾乎是愛情》都登上全球多項排行榜冠軍，在大型舞台與創作累積之間持續推進，演藝事業節節高升。

而在臺北大巨蛋後台，周興哲一見到張信哲，便恭敬地笑說「想念哲哥」，近期仍參與陸綜《聲生不息》演出的他，也期待能很快再有機會與尊敬的哲哥同台合唱。雙方在後台談天氣氛如沐春風、默契十足，不僅展現兩代情歌王子的惺惺相惜，也為未來再次合作悄悄埋下伏筆。

張信哲《未來式》演唱會歷經七年至今走遍全球各大城市。巴黎站為整個巡演的第104場，也象徵張信哲的國際音樂篇章，由亞洲經美洲又空降至歐洲，而這段屬於「未來式」的故事，即將於2026年的紐澳三站完美收官，分別為3/14奧克蘭站、3/20墨爾本站和3/28雪梨站。

