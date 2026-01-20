神仙陸企「春節爽放35天再發2.2萬獎勵」 老闆：已實施11年

大陸浙江溫州一家企業的「佛心」春節放假通知近日引發網友熱議。該公司不僅給員工放35天長假，按時離開和返回崗位的員工還可領取5000元人民幣（約2.2萬元新台幣）獎勵，讓網友感嘆「又是別人家的老闆！」

浩運五金的優渥福利引發網友熱議。（圖／翻攝微博）

根據陸媒《台州晚報》，溫州市浩運五金有限公司本月發布2026年春節放假安排，從2月1日至3月7日放假調休共35天，全體員工若按時離崗放假、按時返崗，公司將發放每人5000元人民幣的福利獎勵。該公司老闆張有運接受《潮新聞》訪問時透露，這項福利已實施11年。

張有運說，開廠當時交通遠不如現在便利，有員工回家一趟單程就要3、4天。如今交通大幅改善，員工返鄉時間縮短，但規定一直沒變。他表示，「該拼搏的時候已經全力以赴了11個月，最後這一個月理應留給家人，用來陪伴、團圓和休整」。

浩運五金春節放假35天。（圖／翻攝微博）

張有運過去曾是名理髮師，他在2017年創辦浩運五金。他回憶，當時家裡介紹女友給他，便按她的想法進工廠當學徒，學會技術後又轉做銷售，後來決定自己創業。做銷售期間，張有運積累了不少客戶資源，這得益於他捨得讓利，堅持「有錢大家一起賺」的合作理念。

自己當老闆後，張有運仍延續著「讓利共贏」的思維，只是受益對象從外部夥伴轉向內部員工。

該公司平時的待遇也相當優渥。張有運透露，不管是薪水或紅包，都比同行高出30%以上，員工流動率很低，很多都是幹了十幾年的老員工。

這位老闆坦言，公司近50%的利潤都用於支付員工薪水。對他來說，這樣的投資是值得的，因為一位經驗豐富的老師傅對五金業至關重要，新員工對設備不熟悉、上手慢，做出來的產品不管是效率還是品質，都難以媲美資深員工。

已在公司工作多年的老員工蔡師傅感慨，「每年春節都放這麼長的假，收入也不比別人少，跟著這樣的老闆，我們幹得很開心」。

