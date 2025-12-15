神似六四天安門坦克人！央視春晚LOGO大翻車

▲中國《央視》春晚LOGO曝光，引發輿論熱議。（圖／翻攝自春晚微博）

[NOWnews今日新聞] 每逢除夕夜，中國《央視》都會舉辦年度重頭戲「春節聯歡晚會」，多年來幾乎例行性邀請台灣藝人登台，並以「中國台灣」標註身分，被外界視為對台統戰操作。隨著年底將近，除了是否再有台灣藝人現身引發關注外，近日《央視》公布的2026年春晚主視覺LOGO，也意外掀起爭議與熱議。

中國《央視》於12月10日正式對外公布2026年春節聯歡晚會的主題與LOGO，並表示馬年春晚將以「騏驥馳騁，勢不可擋」為主軸，在歡樂喜慶的氛圍中，與全球華人相約除夕夜，共赴一場昂揚奮發、喜慶溫暖、滿屏新意的文化盛宴，並喊出「騏驥迎春至，萬象啟新程」的口號。

廣告 廣告

▲中國《央視》近日公布2026年春節聯歡晚會的主題與LOGO，被嘲諷像1989年六四天安門事件時的「坦克人」。（圖／美聯社／達志影像）

從LOGO設計來看，畫面似乎是在呼應馬年意象，呈現4匹馬並列前進的構圖，下方則標示「2026中央廣播電視總台春節聯歡晚會」字樣。然而，畫面曝光後，卻引發海外中國人與台灣網友熱烈討論，原因在於該LOGO的排列方式，意外讓人聯想到1989年六四天安門事件中著名的「坦克人」照片。

當年影像中，同樣是4輛坦克並排前進，拍攝角度與此次春晚LOGO驚人相似，讓人看了不寒而慄，網友紛紛留言嘲諷，「有內賊嗎」、「這反賊太高明」、「造反啦」、「央視已經聞到變天的味道了」、「第一次看到LOGO比內容豐富有深度的節目」、「太偉大的作品了」、「這圖的設計者要被消失了」、「網友絞盡腦汁，不如官方靈機一動」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只韓國！這一國簽證也列「中國台灣」 他一句嗆爆青鳥

「不副署」逼在野黨提倒閣？媒體人：賴清德發動大賭局

柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆：摧毀台灣民主