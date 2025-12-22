神似北捷砍人？澳洲雪梨恐攻細節曝 兇嫌父子檔曾扔4土製爆裂物

2025年12月16日，澳洲猶太社群舉行紀念儀式，哀悼雪梨邦迪海灘槍擊案罹難者。路透社



澳洲雪梨邦迪海灘大規模槍擊造成15人喪生慘劇後，澳洲媒體今日（12/22）披露，行兇父子檔曾在雪梨郊外進行射擊訓練，並在開槍前向海灘群眾投擲4個土製爆裂物，所幸並未爆炸，但情節與近日在北車爆發的隨機殺人案十分相似，令人不寒而慄。

槍手沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram），14日在雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）疑似針對慶祝光明節的猶太社群開槍射擊，造成15人罹難、數十人受傷。槍手父親隨後被警方擊斃，同樣中槍的兒子則在今日出院，目前已被控59項罪名。

澳洲廣播公司（ABC）今日引述警方文件及釋出的影片中看出，沙吉德阿克拉姆和兒子疑似在新南威爾斯州的郊區手持步槍，並以戰術移動的方式行進。監視器螢幕更發現，兩人在事發前的12日曾到訪邦迪海灘，並沿著人行天橋行走，被警方認定為「策畫恐怖攻擊的證據」。

據稱，這對父子檔在14日行兇前向人群投擲了4個土製爆裂物，但均未引爆。警方文件顯示，這3個管狀炸彈和1個球型炸彈都具備實質殺傷力，在兇嫌開往邦迪海灘的車輛後車廂中，更被搜出第5個疑似爆裂物。

警方還發現父子檔在伊斯蘭國（Islamic State）旗幟前錄製了一段影片，發表譴責猶太復國主義者行為的聲明，而這似乎「總結了他們發動恐攻的理由」，更有證據表明，被告及其父親精心策畫此次恐攻長達數月之久。

台北市19日亦發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在台北車站犯下隨機砍人案後，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。事後經現場鑑識人員採證發現一枚M18煙霧彈，還有一枚疑似土製爆裂物，震驚全台。

新南威爾斯州政府今日亦向國會提交法律草案，要求申請槍枝許可證的條件之一是必須擁有澳洲公民身分，且最多只能擁有4把槍枝。新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）表示，這將成為澳洲最嚴厲的法律。

