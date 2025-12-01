神似哥吉拉！彰化拾獲草原巨蜥 動保所明早10點開放認養

彰化有民眾拾獲一隻身長80公分左右的成年草原巨蜥，只是至今都沒有失主前來領回，彰化動保所宣布明（2）天上午10點將開放認養，結果公告一出超級搶手，已經有七人報名，因此明天將透過抽籤決定。

草原巨蜥又叫做平原巨蜥，主要產地在非洲西部到中部，人工飼養身長可達80公分，野外生長的最多則可以長到120公分，屬於肉食性動物，在台灣是普遍飼養的爬蟲類寵物。而這隻被拾獲的成年草原巨蜥體型壯碩，身長大概80公分左右，還有著尖銳的爪子，如同電影裡的巨獸「哥吉拉」。

超搶手！7民眾報名認養 動保所：採抽籤決定

彰化動保所表示，這隻草原巨蜥是民眾在11月20日於彰化市區拾獲，不過至今都沒有飼主來領回，因此動保所在上月25日公告，將於12月2日早上10點開放認養，沒想到公告一出超級搶手，已經有七位報名認養，將會採取抽籤的方式辦理。動保所也指出，因為草原巨蜥需要有相當的空間，也需要控制適當的溫度和濕度，提醒民眾最好要有相關飼養經驗。

草原巨蜥小時候看起來溫馴可愛，但長大後有些人覺得可怕就將其棄養，雖然不像綠鬣蜥繁殖力強，但為了避免生態環境被破壞，建議民眾在飼養前先評估自身能力，切勿飼養後又隨地野放。



彰化／戴榮懋 責任編輯／馮康蕙

