神似哥吉拉! 草原巨蜥被拾獲 開放認養超搶手

彰化有民眾拾獲一隻體長大約80公分的草原巨蜥，乍看之下宛如電影裡的哥吉拉，至今沒有飼主前往領回，動防所公告將在2日上午開放認養，消息一出超搶手，共有七位民眾報名認養，不過動防所提醒，飼養草原巨蜥需要一定的空間，溫度和濕度也得控制，飼養時得多加留意。





神似哥吉拉! 草原巨蜥被拾獲開放民眾認養超搶手(圖/民視新聞)









草原巨蜥，體型壯碩，還有尖銳的尖子，乍看之下，宛如電影裡的巨獸哥吉拉，這隻草原巨蜥，體長大約80公分，已經成年，11月在彰化市區，被民眾拾獲，送往彰化動防所。

草原巨蜥體型大約落在80公分到120公分原產於非洲西部和中部 在台灣已經是普遍飼養品種(圖/民視新聞)









草原巨蜥，又被叫做平原巨蜥，體型大約落在80公分到120公分，原產於非洲西部和中部，目前在台灣已經是普遍飼養的品種，這隻被拾獲的的草原巨蜥，至今沒有飼主來領回，彰化動防所在上個月25日公告開放認養，超級搶手。





草原巨蜥雖然不像綠鬣蜥體型大、繁衍能力強 但民眾飼養前還是得評估自身能力(圖/民視新聞)









動防所補充，草原巨蜥小時候溫馴可愛，不過長大後，有些人覺得可怕就棄養，雖然不像綠鬣蜥體型大、繁衍能力強，但為了避免破壞生態環境，民眾飼養前，還是得評估自身能力，養了就別隨地野放。









