神似子瑜！「最可愛國中女生」13歲大眼嫩妹奪冠 長相曝光網全跪了

記者林汝珊／台北報導

穗野獲得「最可愛國中女生」選美冠軍。（圖／翻攝自IG）

日本年度話題選美「最可愛國中女生」近日在東京落幕，來自鹿兒島、年僅 13 歲的國一少女「穗野（ほの）」從超過 3.5 萬名參賽者中脫穎而出奪冠。她在台上感動落淚，激動喊話：「真的非常開心！真的、真的非常感謝大家的支持！」

穗野深邃大眼，脫穎而出。（圖／翻攝自IG）

「最可愛國中女生」向來被視為日本女孩踏入演藝圈的重要跳板，每年都吸引大量關注。本屆共有 14 名決賽者登台角逐，最終穗野以亮眼人氣與清新氣質擄獲評審，成功拿下冠軍，除了抱回 50 萬日圓獎金，也將在明年登上 2026 TGC Teen 舞台。

談到參賽過程，穗野透露自己其實不擅長直播與走秀，期間多次被糾正，但她仍咬牙苦練，最終在舞台上綻放自信，「站上舞台後反而覺得很有趣，也度過非常充實的練習時間。」消息一出，不少網友也直呼「太可愛了吧」、「這真的是國中生？」、「長得有點像子瑜」。

