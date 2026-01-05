神似日本知名軟糖！ 她吃一口嚇瘋竟是「護手霜」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

愛去日本的旅客注意！近日有網友透露，在日本買到跟知名糖果公司UHA味覺糖包裝相似的護手霜，引起網上熱議，紛紛直呼「不應該做成食品包裝，太容易誤食了」。

UHA味覺糖旗下的「コロロ軟糖」與「粧美堂株式會社」合作推出的聯名護手霜，沒想到包裝太過相似，讓台灣網友不注意買錯，因此誤食，並在threads上PO出商品包裝，長得超像一般軟糖包裝，不過，在包裝上還是有標記「Hand Cream（護手霜）」以及「Do not eat（不可食用）」，提醒民眾多加留意。

貼文曝光，不少人表示「這護手霜產品不應該做成食品包裝，應該要抗議，太容易誤食了」、「味覺糖寫這麼大，Hand cream 這麼小、Do not eat 更小，有沒有搞錯啊.....小朋友不懂英文的就吃了」、「雖然hand cream寫在中間，但這包裝還有那圖片真的超像食物，第一眼真的會覺得是吃的哈哈」、「這是新產品嗎？還是日本的大家普遍知道這是護手霜呢？這樣好危險欸，我家寶寶很愛吃這個欸，月底還要去日本，看來眼睛該睜大了」、「我聽到hand cream還一時無法反應過來，太危險了吧…」。

不過，也有內行網友指出，該商品客群8成是日本人，包裝上面有很大的片假名標示護手霜，另外日本超商的商品放置位置都有分類，零食跟日用品應該在完全不同貨架，且原版味覺糖是果凍糖，不是用吸的果凍飲料，護手霜顏色也跟菩提果凍差很多，要搞混應該有難度。





