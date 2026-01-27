神似金宣虎爆紅！24歲優格店店員「IG被神出」 超帥私照曝光了

娛樂中心／綜合報導

高雄超帥優格店店員身份被挖出。（圖／翻攝自IG@lucius_hjc18）

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天衝上Netflix全球非英語影集榜，主演金宣虎、高允貞在劇中CP感爆棚，引起熱烈討論，意外讓網友想起台灣一間優格店店員因五官立體、外型亮眼，被封為「台版金宣虎」，如今這位超帥店員的IG也被神出。

宇光憑藉帥氣外型吸引大批女顧客朝聖。（圖／翻攝自IG@lucius_hjc18）

高雄一間優格店去年12月突然在網路上爆紅，全因店內一名男店員外型神似韓國男星金宣虎，讓網友直呼：「店員跟韓劇走出來的一樣。」這名爆紅的男店員名叫「宇光」，外型斯文，五官比例協調，並帶有自然親切的笑容，整體非常耐看，因此成為網友討論焦點。

宇光超帥私照一一曝光。（圖／翻攝自IG@lucius_hjc18）

隨著網友們口耳相傳，不少人特地慕名而來，甚至有人神出宇光的私人IG帳號，他的帥氣私照因此曝光。宇光今年24歲，身高約180公分，畢業於陸軍專科學校，而他不只在優格店打工，平時也會接一些模特兒或臨時演員的工作，IG吸引超過6千名粉絲追蹤。

