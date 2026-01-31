神似57年懸案！東京驚傳4.2億運鈔搶案 受害者鬆口驚人酬勞

日本東京驚傳4.2億日圓運鈔搶案，引發當地社會大眾關注。（圖／翻攝自YouTube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

1月29日晚間日本東京街頭發生驚人搶案，由中國籍與日本籍男女組成的5人運鈔團隊，在路上搬運裝有現金的行李箱時，突遭3名歹徒噴催淚噴霧，並奪走裝有高達4.2億日圓（約新台幣8600萬元）現金的行李箱。警方初步調查，該團體受雇於貴金屬店，原計畫將大筆日幣運往香港兌換港幣，被搶的5人也透露每人一日酬勞有數萬日圓，目前正全力追緝嫌犯下落。

綜合日媒報導，據日本警視廳與搜查相關人士透露，案發時間為當地時間29日晚間9時30分左右，當時被搶的運鈔團隊在JR御徒町站附近，正準備將數個裝有巨額現金的行李箱搬運上車；卻突然出現3名男子並噴灑類似催淚液體的物質，導致他們無法反抗，嫌犯隨即奪財駕車逃逸。

警方獲報趕抵現場，運鈔團隊指出，他們是接受一家貴金屬店委託，負責把店家交辦的日圓現鈔，經由航空管道運往香港進行匯兌，並透露他們每人一天能領取數萬日圓酬勞。不過，這項證詞顯示，該團隊可能長期從事規避正規金融管道的大規模外幣兌換業務。

但弔詭的是，這起搶案發生僅約2.5小時後，羽田機場第三航廈停車場也發生了一起強盜未遂事件。當時一名被害男子正待在載有1.9億日圓（約新台幣3900萬元）現款的車輛旁，同樣遭一名駕著白車的男子噴灑催淚噴霧襲擊；該名被害人解釋，這筆鉅款是將黃金轉售給業者後的所得，原定也要運往香港兌換。雖然羽田機場的案件並未讓嫌犯得手，但兩起案件的目標對象、犯案手法以及金流背景均高度相似，引起警方高度重視。

警視廳目前研判，這兩起針對高額現鈔運送的襲擊並非巧合，犯案集團極可能事先掌握了運鈔時間、地點及具體金額等內部情資，才選在特定時機下手。目前警方除了持續追蹤逃逸車輛外，也正深入調查這兩起案件是否由同一個犯罪集團策劃，或是背後存在同一人操控。

除此之外，接連發生的搶案，也令不少日本民眾想起57年前震撼全國的「3億日圓事件」，在1968年12月10日有一名佯裝警察的男子在東京府中攔下一輛運鈔車，成功搶走近3億日圓。據傳，這筆錢是某企業員工的年終獎金，但警方展開大規模追查，至今仍未破案，也成為日本近代最神秘的搶案之一。

