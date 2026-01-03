神似C羅！陳芳語跨年救火 男友護愛來台「超帥正面照」曝光

陳芳語透露僅花3天救火，完成宜蘭跨年演出，新男友也跟隨來到台灣。（圖／IG@lekimberleyy）

現年31歲歌手陳芳語（Kimberley）日前緊急為宜蘭跨年晚會救火，成功頂替陷入爭議的王ADEN，帶來精彩的演出。而她也PO文親自分享救火內幕，並誠摯感謝表演團隊，結果卻大方曬出新男朋友的正臉照片，帥到讓網友好羨慕。

陳芳語結束跨年演出後，隨即在社群平台上發文分享心情。原來跨年前她人根本不在台灣，「本來不在國內的我，還是為了最後天衝回來！」並在短短的三天內準備演出。

如此瘋狂又熱血的行程，也讓陳芳語不禁向團隊表達感謝，「感謝我熱愛的團隊，熱愛的大家！Happy new year lovelies」。粉絲也紛紛留言大讚，「謝謝妳來宜蘭跨年～～好喜歡你」、「新年快樂！你超棒」、「超辣的」。

沒想到過往對男友低調的陳芳語，突然曬出兩人的甜蜜合照，也讓外籍男友的帥氣正面曝光，長相神似葡萄牙球星C羅（ Cristiano Ronaldo ），也意外造成粉絲熱議。

事實上，陳芳語去年6月才和「血肉果汁機」鼓手男友彥文分手，結束3年的感情。結果年底再度有了新戀情，曬出與高䠷男子摟抱的甜蜜合照，當時面對外界詢問，陳芳語則以笑臉回應，經紀人也未直接否認，似乎對感情有所保護。如今陳芳語大方曬愛，也廣受網友們祝福。

