神作連發！魔眼對決《空之境界》第三章接力攻佔大銀幕

《空之境界劇場版：第三章「痛覺殘留」》12月31日全台上映。（圖／車庫娛樂）





《空之境界劇場版：第三章「痛覺殘留」》是全系列中擁有極高口碑、戰鬥場面震撼、節奏更為緊湊的經典之作。在《鬼滅之刃》以細膩的畫面刻劃與華麗的戰鬥場面席捲全球之前，動畫製作公司ufotable「幽浮社」早已憑藉《劇場版空之境界》系列樹立了頂尖的業界標竿。本章最為人稱道之處，在於劇中「魔眼」對上「魔眼」的殊死對決。「幽浮社」在大雨場景中對光影、水流質感以及動態運鏡近乎炫技般的呈現，即便歷經十數年，其作畫水準依然穩居業界頂點，是大銀幕上不可多得的視覺饗宴。

原著作者奈須蘑菇透過本作探討了「痛覺」與「存在感」的深刻議題。在獵奇與懸疑的表象下，包裹著對渴望「活著」的悲傷吶喊。無論你是原著「TYPE-MOON」資深型月粉，還是想在大銀幕體驗頂級動畫工藝的影迷，《劇場版空之境界第三章：痛覺殘留》都是絕對不容錯過的經典。

而《空之境界劇場版：第三章「痛覺殘留」》最大的看點之一，在於知名聲優能登麻美子教科書等級的演技。她以標誌性的空靈聲線，完美詮釋了淺上藤乃從「無痛症」的無感人偶，到在絕望與瘋狂中尋求「痛楚」的戰慄轉變。劇中藤乃撕心裂肺的吶喊，將角色對生存的渴望轉化為聽覺上的極致衝擊，被無數粉絲譽為「能登生涯最令人印象深刻的演出」。

正是因為原作者奈須蘑菇筆下那遊走於「瘋狂」與「惹人憐愛」之間的設定，加上能登麻美子賦予角色的靈魂深度，讓淺上藤乃成為了《空之境界》系列中，主角群之外最令人難以忘懷的存在。《空之境界劇場版：第三章「痛覺殘留」》12月31日全台上映；《空之境界劇場版：第二章「殺⼈考察(前)」》12月19日全台上映；《空之境界劇場版：第一章「俯瞰風景」》現正熱映中。



