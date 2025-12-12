神作連發！ 魔眼對決《空之境界》第三章接力攻佔大銀幕

《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》將在跨年夜在台上映。車庫提供

被譽為經典神作的系列動畫電影《劇場版空之境界》將大銀幕震撼登台！隨著《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》於11月21日首度登上台灣大銀幕，緊接著《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》也將於 12 月 19 日正式在台大銀幕登場。如今第三章《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》也宣布在12月31日跨年夜全台大銀幕上映。

《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》，是全系列中擁有極高口碑的經典作品。車庫提供

12月31日上映的《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》，是全系列中擁有極高口碑、戰鬥場面震撼、節奏更為緊湊的經典之作。在《鬼滅之刃》以細膩的畫面刻劃與華麗的戰鬥場面席捲全球之前，動畫製作公司ufotable「幽浮社」早已憑藉《劇場版空之境界》系列樹立了頂尖的業界標竿。

本章最為人稱道之處，在於劇中「魔眼」對上「魔眼」的殊死對決。「幽浮社」在大雨場景中對光影、水流質感以及動態運鏡近乎炫技般的呈現，即便歷經十數年，其作畫水準依然穩居業界頂點，是大銀幕上不可多得的視覺饗宴。

原著作者奈須蘑菇透過本作探討了「痛覺」與「存在感」的深刻議題。在獵奇與懸疑的表象下，包裹著對渴望「活著」的悲傷吶喊。無論你是原著「TYPE-MOON」資深型月粉，還是想在大銀幕體驗頂級動畫工藝的影迷，《劇場版空之境界第三章：痛覺殘留》都是絕對不容錯過的經典。

而《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》最大的看點之一，在於知名聲優能登麻美子教科書等級的演技。她以標誌性的空靈聲線，完美詮釋了淺上藤乃從「無痛症」的無感人偶，到在絕望與瘋狂中尋求「痛楚」的戰慄轉變。劇中藤乃撕心裂肺的吶喊，將角色對生存的渴望轉化為聽覺上的極致衝擊，被無數粉絲譽為「能登生涯最令人印象深刻的演出」。

正是因為原作者奈須蘑菇筆下那遊走於「瘋狂」與「惹人憐愛」之間的設定，加上能登麻美子賦予角色的靈魂深度，讓淺上藤乃成為了《空之境界》系列中，主角群之外最令人難以忘懷的存在。

片商準備獨家限量海報套票歡迎影迷看片收藏。車庫提供

為迎接《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》在台上映，電影公司車庫娛樂特別推出獨家限量海報套票，套票內含ibon電影票1 張、「式」與「織」限量工藝海報1張，極具收藏價值。數量有限，售完為止。《空之境界劇場版：第三章 「痛覺殘留」》12月31日全台上映；《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》12月19日全台上映；《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》現正熱映中。



