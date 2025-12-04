神作《驀然回首》真人版明年上映！導演「是他」曾獲坎城影展：被原作背影吸引





以《炎拳》、《鏈鋸人》等作擁有眾多粉絲的漫畫家「藤本樹」，其扣人心弦之作《驀然回首》，現在將推出真人版電影，將由以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的「是枝裕和」執導，一手包辦導演、劇本、剪輯，兩人的夢幻合作令影迷相當期待！

少女青春動人的故事，獲第一名殊榮

漫畫家藤本樹所打造的《鏈鋸人》，目前累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》，全球票房更賣破270億日圓，而《驀然回首》是他在2021年，於漫畫平臺「少年Jump＋」上所發表的作品，內容描述以成為漫畫家為目標的2位少女之間青春動人的故事，深入人心的情節，觸動不少影迷的心，更獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性部門第一名的殊榮；2024年推出的動畫電影版，在世界各地上映後更造成轟動。

收到邀約前，就被「背影」深深吸引

是枝裕和分享，在收到邀約前，就已被《驀然回首》真切的故事所打動，他表示當時偶然在書店看到這部作品，被封面的「背影」吸引，一口氣讀完後發現：「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情。對我而言，《無人知曉的夏日清晨》就是那樣的作品」。





是枝裕和：「我一定要拍這部片」

​是枝裕和在與藤本樹見面後表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作」。

​藤本樹也透露，《海街日記》是他看的第一部是枝裕和導演的電影，對於導演細膩的執導深受感動、讚不絕口，感嘆到：「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待」！





真人版將在家鄉拍攝

​此次電影將細膩描繪藤野與京本從小學一路走過的13年，更以藤本樹的家鄉「秋田縣仁賀保市」為中心拍攝，讓作品浸潤在最純粹的光影裡，在電影中一睹陪伴主角成長的四季風景。

電影開播時間

《驀然回首》真人版在製作過程中，獲得當地居民熱情協助，四季景色也被巧妙融入其中，彷彿將漫畫中的氣味與情緒，完整帶入現實世界，為電影增添更真切的生命力。而此次真人版，集結藤本樹濃烈的情感筆觸、是枝裕和細膩詩意的影像語言，使這部作品不僅僅是改編電影，更是一次探索創作者成長的旅程，作品預計於2026年上映，無疑將成為明年觀眾最引頸期盼的日本電影之一。

