神像燒毀 2少年點線香誤燒塑膠袋引燃

台中市西區一處土地公廟二十六日晚發生火警，烈焰不斷從門口與側邊竄出，現場發出陣陣爆裂聲，畫面令人怵目驚心。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市西區忠誠福德祠二十六日晚發生大火，火勢瞬間吞噬已有二十七年歷史土地公廟，神像、供桌全被燒成焦黑，廟宇幾乎化為廢墟；警方調閱監視器影像，發現二少年疑似點線香不慎引燃塑膠袋導致火災，警方將通知少年與監護人到案釐清。

台中市消防局表示，二十六日晚間十時三十八分獲報，西區華美西街一段某處土地公廟發生火警，立即出動第七大隊及中港分隊等五個單位、共十四輛消防車、三十名消防人員趕往時，廟宇已全面燃燒，鐵皮屋頂被高溫燒得扭曲，烈焰不斷從門口與側邊竄出。

消防人員立即架水線全力壓制火勢，於晚間十時五十一分撲滅，無人員傷亡；現場燃燒倉庫內雜物及神像，燃燒面積約十平方公尺。

土地公廟廟內神像全遭波及燒毀，鐵皮屋頂被高溫燒得扭曲，宛如廢墟。（記者陳金龍翻攝）

台中市第一警分局表示，經調閱監視器，發現二名未成年人於福德祠內，疑似以點香器點燃線香時，不慎引燃塑膠袋導致火災，警方已通知兩名未成年人及監護人到案說明；確切起火原因，仍待市府消防局火調科調查釐清。