神像過爐後轎班擲出「立筊」！ 將近3週屹立未倒

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義水上新發寺裡面，有一口百年古井，上個月12日，來自新北廟宇的轎班帶神像來過爐，也替老堂主請古井內的「蓮花水」，一行人回程起轎前，擲出「立筊」，將近3個禮拜過後都還沒倒下，讓前來的信眾嘖嘖稱奇。

廟宇裡面，這一處拉起紅線，信眾圍在旁邊看了許久，因為有人擲出「立筊」，並非過年期間，出現神奇一幕，讓來參拜40多年的信眾，嘖嘖稱奇，表示這是第一次看到「立筊」。

上個月12日，新北三重的廟宇，帶神像回來嘉義水上鄉新發寺過爐，回程起轎前，擲筊出現「立筊」，這一放放了將近3個禮拜，仍屹立未倒，廟方也將它好好保護著，避免一個不小心被破壞，而當天來的轎班除了擲出「立筊」，在不知情下說出，要替老堂主請「蓮花水」，結果當下才知道，原來已經將近200年歷史的新發寺內，竟暗藏一口古井。

這回他廟的進香行程，讓新發寺又驚又喜，將它視為「歡喜」寓意，也盼好兆頭能延續下去。

