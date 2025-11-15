神出鬼沒…青森漁民驚見「熊在海中游泳」 兇猛棕熊恐游到本州？專家分析曝

熊越來越神出鬼沒，青森縣漁民在海上也發現熊。圖為2025年10月23日，一隻熊出現在日本岩手縣盛岡市。Kyodo/路透社



據日本媒體今天（11/15）報導，近日在青森縣，當地漁民目擊一隻熊在海上游泳，趕緊請求獵人前來撲殺。這起事件讓外界擔心，兇猛的棕熊是否會越過海峽，來到本州地區，對此，專家說明，雖然熊擅長游泳，但連接北海道與本州的海峽相當湍急，要越過並不容易。

據「日テレNEWS」報導，本月13日上午，在青森縣陸奧灣的海面上，漁民驚見一隻熊，就在離岸邊約200公尺處，自在地游泳，緊急請求獵友會支援，獵人們搭乘漁船，在海上獵殺這隻熊。

廣告 廣告

據悉，遭獵殺的熊體長約1.5公尺，體重約140公斤。

有人將熊游泳的畫面錄下來，攝影的人害怕表示：「如果牠突然游過來，我們該怎麼辦，距離真的太近了！」

發現熊的漁民則說道：「沒想到會在海上遇到熊，嚇了一大跳。」

岩手大學的教授山內貴義表示：「這是亞洲黑熊，可能有什麼原因，讓牠到海裡游泳，或許牠想游到其他地方。」

山內說明：「熊本來就擅長游泳，但通常都是在河裡游泳，在海中游泳相當少見」、「黑熊體重達到140公斤相當驚人，並不常見，可能是吃了大量農園蘋果等作物，才會變得這麼大隻。」

這次熊在海上游泳的畫面曝光，也讓外界擔心，兇猛且巨大的棕熊，是否會越過海峽，從北海道前往本州，對此，山內強調：「如果沒有特別的目的，基本上沒有必要渡海」、「津輕海峽的水流湍急，距離又長，實際上相當困難。」

今年日本因熊害而死亡的人數，已達到13人，比往年更加嚴重。

更多太報報導

追K-pop、赴韓留學「盼當外交官」 外籍女子淪詐騙車手落淚：以為韓國安全

中國籲公民避免赴日！日本前航空幕僚長：非常歡迎 日網友狂諷

金融時報：庫克最快明年卸任蘋果執行長 熱門接班人選曝光