神判斷！張善政沒放假反獲讚：圈證據給你看

▲張善政宣布今（12）日桃園各地照常上班上課，並圈起風力、雨勢相關數據。（圖／翻攝自張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風步步逼近台灣，中南部縣市首當其衝，昨（11日）晚已陸續宣布放颱風假，而桃園市長張善政依氣象署最新預報，宣布週三（12日）正常上班上課，雖引來不少民眾哀號，但一看見今日的好天氣後，反倒大讚市長的專業判斷，更有眼尖網友發現，張善政的貼文中悄悄地把相關數據圈起來，讓網友狂誇：「看科學數據做事，不是憑感覺」、「理工男無誤」。

張善政昨晚8時透過臉書發文說明，根據氣象署最新預報，桃園沿海與平地的風力，皆於12日清晨6點就會減弱。平地平均風力降為4-5級，陣風降為6-7級；濱海地區平均風力降為5-6級，陣風降為8-9級。未來24小時雨量，平地雨量小於50毫米，山區雨量則小於80毫米。桃園市境內各區風雨皆未達到停班課標準，因此12日全市照常上班上課。

有趣的是，眼尖民眾注意到，張善政貼文附圖中，還特別圈出桃園平地與山區的雨量、風力變化圖，讓網友笑稱「張善政直接把證據圈起來給你看 」、「我看到也覺得⋯果然理工男」、「超好笑，善政應該都有在滑脆 」，也有不少人發聲支持張善政的決策「有達標就放假，沒達標就上班，我們支持市長決定，相信您的專業判斷」、「沒事你已經帥一波了」。

此外，無黨籍市議員于北辰也在市議會總質詢時，也特地公開稱讚張善政週二停班停課的決策，他表示，自己平時很少會稱讚市長，但這次決策展現專業與勇氣，為了市民安全，願意承擔政治風險，這點真的必須給予肯定。

