神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看

桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。

桃園市長張善政。（圖取自張善政臉書）

張善政昨晚八時透過臉書說明放假與否，他表示，根據氣象署最新預報，桃園沿海與平地風力預計於今晨六點持續下降，未達停班停課標準。同時，鳳凰颱風已減弱為輕颱，桃園市將進入相對「背風區域」，影響已逐漸趨緩。

圖為鳳凰颱風來襲前，市府全力整備、降低風險。（圖取自張善政臉書）

對此，貼文公布後，一度有網友調侃「只放一天不夠帥」，但在今早上班上課後，又有一批網友灌爆張善政臉書，「太陽出來了⋯」、「八德出太陽」、「龜山無風無雨」、「桃園大晴天 善政哥贏爛，那些咕嚕咕嚕的，洗臉囉」；也有人提到，「雖然還是很想放假，但要相信市長的專業」、「真是數據代表一切，市長太強了」、「我雖不在桃園，但查證了一下，桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定，不要寵壞了市民」。

有趣的是，也有眼尖網友發現，張善政宣布周三正常上班上課時，發文附圖還特別圈起桃園平地及山區的雨量、風勢數據，「張善政直接把證據圈起來給你看 」、「超好笑，善政應該都有在滑脆 」、「我看到也覺得...果然理工男」、「看科學數據做事，不是憑感覺」、「理工男無誤」。

無黨籍市議員于北辰則總質詢時，肯定張善政週二宣布放颱風假的決策，他提到，自己很少稱讚張善政，但這次真的為了保護市民安全，扛起政治風險，必須給予肯定。

