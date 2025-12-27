神力女超人對手出現了？傳民進黨鎖定「牙醫榜首」對決許淑華

民進黨近期積極佈局2026年南投縣長選舉，擬徵召在新北市執業的牙醫師溫世政（52歲）返鄉參政，對決現任國民黨籍縣長許淑華。溫世政不僅是國考牙醫榜首，還是國際植牙學會的院士，並兼任台北醫學大學的助理教授，形象清新，受到當地綠營人士的期待。

南投縣長許淑華。（圖取自許淑華臉書）

據《中時新聞網》今天（27日）報導，雖然溫世政是空降參選，但他來自南投縣內最大票倉草屯鎮，具有地緣優勢。據了解，溫世政在學業上表現優異，曾在炎峰國小和草屯國中均獲全校第一名，後甄選錄取台中一中數理資優班，並考入台北醫學大學牙醫系，還以應屆最高分畢業台灣大學牙科研究所。之後他在新北市執業並擔任新北市牙醫公會理事長，兼任台北醫學大學助理教授，逐漸成為台灣植牙領域的權威。

傳民進黨有意徵召溫世政參選南投縣長。（圖取自中時新聞網）

南投的綠營人士對於溫世政的參選寄予厚望，期待他能夠帶來新的選舉動力。最終的提名結果仍需待選對會的決議。

