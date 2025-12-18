神力警力合體守臺中 第一分局推復古桌曆與「反詐小神衣4.0」

【警政時報 江雁武／台中報導】為深化警民合作、提升全民防詐意識，臺中市政府警察局第一分局「第一波麗士」再度攜手在地信仰精神地標「順天宮輔順將軍廟」，跨界推出全新宣導創作，首度以復古風格打造「2026第一波麗士桌曆」及「反詐小神衣4.0」，結合警政專業、歷史文化與創意設計，展現警力與神力共同守護城市的堅定力量。

警民信仰跨界合作，臺中唯一復古風反詐宣導創作亮相。（圖／記者澄石翻攝）

「2026第一波麗士桌曆」以中西區重要地標臺中火車站為核心視覺，整體採復古色調呈現城市發展的歷史軌跡，並巧妙將一年十二個月份設計為不同單位代表的「列車車廂」，象徵列車逐站行經中西區各派出所轄區。民眾翻閱桌曆的同時，彷彿展開一趟城市走讀之旅，逐月認識在地景點、人文故事與警民互動點滴，讓桌曆不只是時間紀錄，更成為貼近社區、凝聚民力的文化載體。

「反詐小神衣4.0」自111年推出以來，已連續4年以不同年代警察制服為設計主軸，搭配順天宮輔順將軍廟「馬舍公」神像，象徵警力與神力雙重守護。本次4.0版本以60至80年代復古卡其色警察制服為靈感，呈現時代感與溫度，傳遞不論時代如何變遷，警察始終陪伴市民、守護人身與財產安全的核心精神。

從制服到信仰，反詐小神衣4.0傳遞歷久彌新的守護力。（圖／記者澄石翻攝）

順天宮輔順將軍廟董事長陳英郎表示，第一分局長期深耕地方，是廟方與鄉親信賴的夥伴，面對層出不窮的詐騙手法，廟方全力支持反詐宣導創作，期盼凝聚全民力量，共同守護市民財產安全。

中市警一分局長林大為指出，第一波麗士致力成為如同輔順將軍廟般帶給市民安心的存在，無論在交通安全、防制酒駕，或面對網購、投資、假交友與假檢警詐騙，始終與民眾站在一起。透過此次跨界合作，期盼讓警政工作與在地文化、歷史記憶緊密結合，形塑屬於臺中的共同守護印記。

翻桌曆走讀城市，第一波麗士用創意深化防詐教育。（圖／記者澄石翻攝）

中市警一分局也提醒民眾牢記防詐原則：「不輕信、不點擊、不轉帳，有疑問先查證」，並多加利用警政署「打詐儀錶板」，讓警力、神力與民力攜手，打造更安全安心的生活環境。

