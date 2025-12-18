神力警力守護城市 台中第一分局和輔順將軍廟合作「反詐小神衣4.0」

神力警力守護城市，台中第一分局和輔順將軍廟合作推出「反詐小神衣4.0」。（圖：台中第一分局提供）

台中市警察局第一分局「第一波麗士」，攜手順天宮輔順將軍廟，跨界合作，推出復古風格的「2026第一波麗士桌曆」及「反詐小神衣4.0」，分享民眾新年祝福，希望警力神力結合，共同守護城市。

台中市警局第一分局表示，「2026第一波麗士桌曆」以中西區重要地標臺中火車站為核心視覺主題，整體採用復古色調作為設計基底，呼應城市發展的歷史軌跡，更將一年十二個月份，分別設計為不同單位所代表的「列車車廂」，帶領民眾走讀中西區，每翻閱一頁，就彷彿列車行經一站又一站，帶領民眾逐月認識各派出所轄區周邊的知名景點與在地故事，讓桌曆不只是時間紀錄，也希望民力成為警察治安好夥伴。

台中一分局指出，「反詐小神衣4.0」自111年推出以來，連續4年以不同版型警察制服為設計主軸，搭配順天宮輔順將軍廟「馬舍公」神像，象徵警力與神力雙重守護。本次4.0版本，特別以60至80年代的復古卡其色警察制服為設計發想，呈現時代感與溫度，寓意無論時代如何變遷，警察始終陪伴在民眾身邊，守護人身與財產安全，傳遞歷久彌新的安心力量。

順天宮輔順將軍廟董事長陳英郎說，一分局長期深耕地方，是廟方最信賴的夥伴，民眾也普遍肯定第一波麗士在治安與交通安全上的努力成果。近年詐騙手法層出不窮，鄉親對財產安全深感憂心，當一分局再次發揮創意設計反詐小神衣時，廟方全力支持，期盼凝聚全民力量，一起相挺打詐臺中隊。

台中第一分局長林大為指出，第一波麗士努力成為順天宮輔順將軍廟一般，能帶給市民安心的「避風港」，無論是防制酒駕、守護高齡者行人安全、推動停讓文化等交安工作，或面對網路購物詐騙、投資詐騙、假交友詐騙、假檢警詐騙等財產安全威脅，第一分局始終堅守崗位，與民眾站在一起守護家園。此次特別與輔順將軍廟跨界合作，希望民眾在獲得2026桌曆或反詐小神衣4.0的同時，看見第一分局的用心。

台中第一分局呼籲民眾牢記防詐原則：「不輕信、不點擊、不轉帳、有疑問先查證」，並持續關注、追蹤警政署「打詐儀錶板」，善用即時詐騙資訊與趨勢分析功能，提升自我識詐能力，讓警力、神力與民力三方攜手，共同打造更安全、更安心的生活環境。（寇世菁報導）