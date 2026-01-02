神反轉！陸女拿菜刀砍鄰居被捕 檢「關鍵證據」認正當防衛放人

大陸上海市日前爆發一起鄰居衝突，一名女子遭鄰居踹門闖入住家、毆打，她慌亂中拿菜刀反擊，導致對方受傷，一度被以故意傷害罪逮捕，但之後案情戲劇反轉，檢方認定她「正當防衛」，不予批准逮捕。

上海傳出鄰居糾紛拿菜刀砍人事件。（示意圖／unsplash）

綜合陸媒報導，大陸最高人民檢察院週二披露這起案件，事發於2024年3月。當時，一名徐姓女子在自家陽台沖洗窗台，水流滴落至1樓康姓鄰居家的陽台，由於兩家因多年積怨不合，康男大聲質問，徐女僅回應「水往低處流，你當是下雨好了」，隨即轉身回屋。

情緒失控的康男衝上二樓，一腳踹開徐女家的門，闖入屋內，將徐女按在沙發上，持續用拳頭毆打其頭部和背部。正在廚房切菜的徐女丈夫，連忙衝出來，試圖將康男拉開。

根據監控錄音顯示，徐女不斷尖叫喊「打人了」並呵斥「住手」，但康男再度試圖撲向徐女，情急之下，徐女隨手抓起茶几上的物品揮向康男，致其頭部受傷流血，事後查明，該物品為徐女丈夫先前從廚房帶出的菜刀。

事發後警方對康男行政拘留10天，並對徐女以涉嫌故意傷害罪，提請檢方逮捕，豈料案情出現反轉，檢方發現樓梯間監控錄音顯示，康男踹門、徐女多次呼救聲，檢方認為，徐女當時面臨「現實、緊迫的不法侵害，且處於明顯弱勢地位」，認為其行為具有防衛性質，因此不予批准逮捕。

