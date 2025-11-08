神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師生、家長會、歷屆校友與地方貴賓齊聚一堂，為嶄新的圖書館開箱，共同慶祝充滿榮耀與感動的日子。
台中市政府教育局表示，市長盧秀燕重視教育，為給學生更好的學習環境，市府爭取補助及自籌款項，挹注神圳國中硬體環境相關經費1億1,884萬元，包括新穎的活動中心落成。活動中心一樓為明亮溫馨的幼兒園，提供孩子們安全、快樂的學習天地；二樓設有寬敞、舒適的羽球與排球場，可舉辦各式集會與活動，成為融合教育、運動與成長的校園新地標；另外，也挹注風雨操場整修經費120萬，讓學生無懼風雨持續運動，還補助神圳國中圖書館設備更新及修繕經費150萬，讓明亮開放的閱讀空間，成為學子探索知識的心靈角落。
神圳國中校長劉夏豪表示，自創校以來，在全體師生與家長的共同努力下，於教育、體育與音樂藝文領域都有豐碩成果，校內設有拔河隊、跆拳道隊、排球隊、舉重隊與合唱團等代表隊，學生們在各級競賽中屢創佳績，為校爭光；另，學校長期深耕藝文教育，合唱團以天籟般的歌聲唱出青春旋律，書法教育讓學生在墨香中體會靜謐與專注；同時，也推動國際教育與行動學習，這些努力讓神圳的學習風景更加繽紛立體。
教育局說明，學校為慶祝20週年校慶，在校園各角落布滿師生創作的「藝文展」作品，書法、繪畫、攝影、設計皆展現創意與美感；「快拍快印」活動吸引眾多校友排隊拍照留念;園遊會各班攤位琳瑯滿目，香氣四溢的美食、趣味十足的遊戲，讓校園成為一座充滿歡笑的樂園。運動場上，最受矚目的「校友大隊接力」掀起高潮，歷屆校友與在校學生並肩奔馳，象徵神圳人薪火相傳、情誼不滅。隨後舉辦還舉辦了「校友聯歡餐會」，讓師長與校友歡聚一堂，分享20年來的成長足跡與共同記憶，場面溫馨感人。
