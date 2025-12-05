神基斬獲法國客戶訂單 助力打造智慧果園決策平台

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠神基(3005)持續深化強固型設備的垂直應用市場，現已取得法國農業科技企業Agriconnect訂單，協助其智慧感測系統「Cclair」在戶外環境維持高穩定度運作。管理層看好本次合作不僅展現強固設備在農業領域的擴散潛力，也凸顯農業數位化對決策品質、永續生產的重要性。

神基觀察，果園花期是影響全年產量的關鍵時刻，農民必須判斷保留花朵的適當數量，以兼顧品質與產量。然而現場作業經常面臨灰塵、震動、日照強烈、氣候多變等因素，缺乏合適的工具將使決策延誤甚至影響往後數季的生產表現。因此，Agriconnect在尋找Cclair專用裝置時，必須確保機台足以應對惡劣環境並支援長時間戶外操作。

廣告 廣告

為解決上述痛點，Agriconnect導入神基強固平板作為感測器介面，以利在果園中完成地圖建置、資料蒐集與即時回傳至雲端平台。神基表示，旗下產品具備抗跌落、抗震動、防塵防水等特性，並能在強光環境下維持良好可視度；搭配穩定的系統運作與電力續航，使農業技術人員在跨區移動、網路不穩定或天候不佳的情況下，仍能確保整套Cclair流程順暢進行。

Agriconnect提到，神基產品在使用者操作上展現可靠度、耐用性與易上手等優勢，使Cclair的感測資料得以完整蒐集並提升模型判讀效率，協助農民在適當時間做出花期管理決策。該公司進一步強調，Cclair可協助果園平均提升15%產量、減少30%農藥使用量並縮短30%作業時間，搭配神基設備後，整體系統效益更加明顯。

神基在11月法說會當中，提到強固型電腦、AI產品及軍工與公共事業需求，將成為2026年營運成長主軸。雖然部分產品仍受市場疲弱與成本因素影響，公司仍維持正成長，並將持續透過費用控管、產地調整與產品升級強化體質，朝向「五年營收翻倍」目標推進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術

焦點股》羅昇：助力驅動AI機器人 亮燈漲停

勞保紓困貸款12/15開辦 年息2.165％須符合「3條件」

