神壇前的政治失態 賴清德的權力邊界在哪裡？

總統賴清德近日赴彰化參香，竟當著國民黨籍現任縣長王惠美與立委謝衣鳳的面，公開為民進黨參選人陳素月強力拉票。令人尷尬的畫面，不僅是社交禮儀的災難，更是總統高度的崩壞。這絕非單純的選舉站台，而是總統角色錯亂、公私界線失守的又一縮影。 彰化長期由藍營執政，綠營選情艱困，賴清德親征意在提振士氣，本是政黨政治常態。然而，問題的癥結不在於「站台」，而在於「身分」與「場域」。在非選舉造勢的宗教場合、在地方首長依禮陪同，賴清德是以「國家元首」之尊蒞臨，行的卻是「政黨主席」之實。這種拿著國家資源做黨派公關的行徑，赤裸裸地跨越了政治應有的分際。 總統下鄉，地方官員不分藍綠前往接待，是對國家體制的尊重。殊不知，這種尊重卻被賴清德視為理所當然，甚至將陪同的藍營人士視若無睹，硬生生當成背板。前立委郭正亮痛批此舉「完全自我中心、無視他人存在」，連在場媒體都為之錯愕。這種對待異己的冷漠與傲慢，豈是國家領導人應有的氣度？ 賴清德上任以來，不知說了幾次要當全民總統，但其行事作風卻一再證實，他管不住那張好鬥的嘴，也收不回那顆為黨謀私的心。從大罷免團結十講中脫口而出的打掉雜質，到此次彰化廟口的當面拉票，脈絡如出一轍，在賴清德的政治辭典裡，似乎只有「敵我」，沒有「共存」。 所謂打掉雜質，其語言結構本身就充滿了排他性與去人化的暴力色彩。即便事後如何辯解，那種將政治對手視為「非我族類」的潛意識已昭然若揭。總統的語言是國家權力的延伸，當這種語言被用來切割公民社會，暗示某些群體不夠純正，這與他承諾的團結，根本背道而馳。 回到彰化那一幕，荒謬感更甚。地方首長代表全體縣民，總統到訪理應展現超然高度，促進中央與地方的合作。但賴清德卻選擇在神明面前，將一黨之私凌駕於禮數之上，把民進黨的選務包裝成國家任務。這已不僅是「失禮」，更是徹底的「失格」。政治固然競爭激烈，但在權力高位者若不懂得自我節制，恣意踐踏分際，民主的天平終將傾斜。 民主社會不怕立場分歧，怕的是掌權者缺乏對制度與他人的基本尊重。廟門之前，當賴總統口口聲聲祈求媽祖庇佑時，或許該捫心自問：媽祖之所以受萬民景仰，正因其慈悲平等、不分彼此；凡夫俗子雖難及其萬一，但身為國家元首，難道連最基本的風度都做不到嗎？

