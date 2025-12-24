神壇變地雷！好市多7款「元老級商品」走鐘 會員失望：吃一口就想退貨

財經中心／王文承報導

不少會員反映，從長期熱銷、品質穩定的商品，到人氣產品，近年卻疑似更改配方或用料，導致口感與價值明顯下降，讓忠實顧客大感失望。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）向來以商品選擇豐富、價格實惠及份量十足著稱，且不定期推出新品，深受會員青睞。不過，隨著商品汰換頻繁，也有會員發現，部分原本口碑不錯的老商品，品質或用料悄悄走樣，已不如以往「物超所值」。

好市多7款元老級商品崩壞 會員超失望



根據外媒《Eat This, Not That!》報導，不少會員反映，從長期熱銷、品質穩定的商品，到人氣產品，近年卻疑似更改配方或用料，導致口感與價值明顯下降，讓忠實顧客大感失望。以下整理出會員點名「不再划算」的7款好市多商品。

1、青椒雞肉爆竹捲餅



有顧客指出，Cuisine Adventures推出的青椒雞肉爆竹捲餅已大不如前。一名會員回憶，2018年前後推出的玉米粉蒸肉捲餅，不論是起司或豬肉口味都十分美味，如今卻發現餡料比例大幅降低，幾乎八成都是玉米粉，口感與誠意都明顯退步。

2、絕妙醬汁（Bitchin' Sauce）



部分消費者認為，Bitchin' Sauce的質地已與過去不同，變得過於稀薄。有網友指出，原創團隊另成立新品牌「Jee Sauce」，口感才接近過去濃稠版本，遺憾的是目前在好市多買不到。

3、朝聖者蒜香帕瑪森雞翅



Pilgrim’s蒜香帕瑪森雞翅也遭不少負評。有顧客直言，這是自己吃過「最難吃的雞翅」，即使用氣炸鍋反覆嘗試，雞肉仍呈現橡膠般的怪異口感，甚至讓人萌生退貨念頭。

4、烤雞沙拉



熟食區的烤雞沙拉同樣讓會員失望。有顧客表示，近期看到的成品賣相不佳，令人食慾全失，並懷念疫情前販售的雞肉凱撒沙拉，不僅美味、配料豐富，價格也僅約4至5美元。

5、冷萃摩卡冰沙



不少會員認為，冷萃摩卡冰沙的配方已被更動。有顧客指出，咖啡豆更換、好時巧克力糖漿消失後，整體風味大不如前，甚至被形容為「味道怪異的巧克力奶昔」。

6、真棒的雞塊（Real Good）



Real Good的雞肉產品也被點名。有消費者表示，雞塊中常出現如木屑般的異物，難以下嚥；另有人反映，辣味雞柳帶有濃重的化學或塑膠味，令人卻步。

7、香蕉



連基本款水果也被抱怨品質不穩。有會員指出，好市多香蕉常從深綠色快速轉為褐色，保存時間極短；即使存放在涼爽乾燥的環境中，仍容易變質，影響購買意願。

