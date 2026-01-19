神壇阿伯伸狼爪！彰化2國小女童被拐進學校廁所猥褻…給千元鈔封口被抓

記者吳泊萱／彰化報導

彰化噁阿伯引誘2國小女童到學校廁所猥褻，完事後給千元鈔封口。（示意圖／翻攝自pixabay）

彰化一名開神壇的周姓男子涉嫌對2名國小女童伸狼爪，以猥褻手勢引誘二人到住處及國小公廁犯案，事後還給兩人1千元鈔票當封口費，結果女童拿千元鈔請妹妹到雜貨店買糖果時，被家人發現，追問鈔票來源後，全案東窗事發。法院審理認為周男犯行明確，依猥褻未滿14歲少女，判處2年6月徒刑；全案可上訴。

檢警調查，周男與2名國小女童是鄰居，明知二人年僅國小，竟多次對二人伸狼爪，不但將女童誘騙至家中猥褻，還以「左手比圈、右手食指插入」的猥褻手勢引誘二人至國小公廁故技重施，直到另一名女童在廁所外呼喊，周男才拿出2張千元鈔票分給二人，要求「不要說出去」。

事後其中1名女童拿千元鈔票請妹妹到雜貨店買糖果，女童家屬追問錢財來源，這才發現二人遭周男猥褻，立刻報警提告。案件偵辦過程，周男矢口否認犯案，辯稱是女童偷自己錢被抓到，為了掩飾才故意誣陷自己，還辯稱自己年事已高，有失智症、勃起障礙，請求進行精神與性功能鑑定。

法官勘驗相關事證及學校監視器發現，周男確實在夜間帶著2名女童進入學校廁所，違反正常鄰居長輩與後輩相處狀況，且周男曾在警詢中承認，曾碰觸女童身體隱私部位，認定周男犯行明確。

法官審酌周男無前科，但否認犯行還辯稱女童偷錢，犯後態度惡劣，且周男透過鄰居關係，對兩名年幼女童伸狼爪，極可能造成女童心理陰影或行為偏差，犯罪情節嚴重，依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪，判處周男2年6月徒刑，不得緩刑；全案仍可上訴。

