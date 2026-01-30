神奇洗腳機要價18萬 萬華警及時攔阻騙局

圖說：臺北市萬華分局青年路派出所警員吳源智、黃日麒。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局青年路派出所於115年1月24日上午接獲轄內郵局通報，稱有一民眾準備提領新臺幣36萬元購買商品，郵局行員察覺異常，為求謹慎故請求警方協助。

警員吳源智、黃日麒獲報後立即前往現場了解，為一名婦人欲購買單價高達新臺幣18萬元的洗腳機，且打算一次購入兩台，賣方稱該產品具有特殊療效，除了腳部按摩外也有消除全身疲勞之效用。而後經員警細問下得知賣方無實體店面，亦無詳細的聯繫方式，警方便向該名婦人提醒現今購物詐騙為目前大宗之詐騙方法，此為典型之購物詐騙手法，賣方會號稱商品具有特殊功效並以高價推銷，待使用商品後方發現遭詐騙。經警方勸說後，婦人始恍然大悟，隨即當場打消購買念頭。

萬華分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，尤以購物詐騙為大宗，而年關將近，民眾選擇網路購買商品時，如遇到價格明顯不合理或是標榜具有神奇功效等等的商品，務必多方查證，必要時可撥打165反詐騙專線、110報案專線或就近前往附近派出所詢問，以免遭詐騙。