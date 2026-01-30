「神奇洗腳機」要價18萬元 七旬老婦想買兩台差點落入詐騙陷阱

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名七旬老婦，某次使用手機通訊軟體時被邀請加入一個購物群組，群組中的推銷員聲稱，現在有一款要價18萬元的「神奇洗腳機」，具有特殊療效，除了腳部按摩外也有消除全身疲勞。老婦心動，打算購入2台，對方聲稱因為是高單價商品，會派專員前往面交；老婦跑去銀行要領錢，行員發現異狀，與警方聯手攔阻她落入詐騙集團的購物陷阱。

北市警萬華分局在本月24日早上10時許接獲通報，青年路派出所轄內的郵局人員聲稱，有一名老婦打算提領36萬元，疑似遇上詐騙集團。

廣告 廣告

青年路派出所警員吳源智、黃日麒獲報後立即前往現場了解，這才發現這名75歲的老婦人，先前透過手機通訊軟體加入一個購物群組，群組中有人推銷「神奇洗腳機」，聲稱具有神奇療效，不僅可以腳底按摩，更可以消除全身疲勞。

老婦心動打算購買2台，對方聲稱因為是高單價商品，屆時會派專員前往面交、送貨，老婦於是跑到住家附近的郵局打算領出36萬元。

不過，員警仔細詢問，赫然發現對方並沒有實體店面，也沒有詳細的聯絡方式，網路上也搜尋不到相關的資訊與型號。員警研判這是詐騙集團的購物詐騙手法，細心向老婦勸說，她最終才恍然大悟，放棄取款。

萬華分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，尤以購物詐騙為大宗，而年關將近，民眾選擇網路購買商品時，如遇到價格明顯不合理或是標榜具有神奇功效等等的商品，務必多方查證，必要時可撥打165反詐騙專線、110報案專線或就近前往附近派出所詢問，以免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

被控參與詐團掩護還洩密 台南女律師一審無罪

「快來！媽媽快死了」台中土風舞老師遭狂刺8刀 借手機訣別愛子

台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

