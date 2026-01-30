社會中心／洪巧璇、劉毓琦 台北報導

年長者在網購時，要特別注意，詐騙實在太多了！台北市萬華一名75歲婦人，在網路上看到"神奇洗腳機"的廣告，宣稱不僅能洗腳、按摩，還能消除疲勞，但一台機器要價高達18萬元，儘管如此，婦人還是聽了很心動，想要買兩台，差點落入詐騙陷阱。

獲報郵局內，有民眾要提領大量現金，警方火速到場了解狀況。員警vs.受騙婦人:「大姊怎麼了?我要領錢，我要買健康醫療器材。健康醫療器材?」婦人一次就要提領36萬元購買醫療器材，但到底什麼機器，需要這麼大筆錢。員警vs.受騙婦人:「只是洗腳的而已? 什麼洗腳啦。不然是什麼?腳底...洗腳，全身的那個...。那你在哪裡買的，有實體的店面嗎?」台北市萬華一名75歲老婦人，看到社群軟體上，跳出廣告，宣稱有一款單價18萬元的神奇洗腳機，具有特殊療效，除了腳部按摩外，還能消除全身疲勞，婦人心動，打算購入2台。

「神奇洗腳機」要價18萬元？ 婦欲花36萬購入2台險遭詐

民眾：「有點太貴了欸洗腳欸那很誇張，36萬應該都可以買按摩椅囉，買按摩椅給他（家中長輩）好了。」不管是什麼品牌的泡腳機、洗腳機，要價不會超過萬元，就連知名品牌的按摩椅，從入門款到頂級款，價格也都落在2萬到15萬元之間，區區一個泡腳機就要價18萬，明顯有詐。團購電商公關（非當事業者）Jessica：「中高階的款式其實它的價格，大致上也是落在2千到4千元，算是一個比較合理的價位，民眾在購買像這樣子的足浴機的產品，我們會建議民眾你還是要選擇，有實體的店面啊，或是你的電商平台，要是比較長期經營有信譽的。」









年長者網購時，因為對相關資訊不熟悉，更容易受騙上當，除了自己提高警覺之外，周遭親友也要時不時關心陪伴，避免長輩成了詐騙集團眼中的肥羊。





原文出處：「神奇洗腳機」要價18萬元？ 婦欲花36萬購入2台險遭詐

