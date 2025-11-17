神奇飯店派「獅子」進房叫人起床 一晚2700旅客搶爆

大陸中心／倪譽瑋報導

中國江蘇一家飯店推出「萌獅叫醒」服務，早上飯店工作人員會讓小獅子爬上住客的床。（圖／翻攝自微博）

近期中國一家渡假村的特別服務引發話題，飯店人員早上會帶著小獅子進房間「叫醒客人」，之後在人員陪同下，客人有7分鐘的時間可和小獅子互動，例如摸牠、抱牠。上述的「小獅子房型」一晚要價人民幣628元（約新台幣2700元），不少旅客搶著預約，目前15日以後名額均已爆滿。

綜合《封面新聞》等陸媒報導，中國江蘇宿遷的渡假村「SU牛角村渡假酒店」的特別服務引發熱烈討論，許多飯店會有專人叫住客起床；而該渡假村用來叫醒人的卻是「獅子」，工作人員表示這項服務名為「萌獅叫醒」只提供給特定房型，一晚要人民幣628元。

廣告 廣告

從住客分享的照片來看，工作人員牽著小獅子進入房間，牠看起來相當溫馴，爬上客人的床就趴了下來，可愛又乖巧，客人可以摸牠、抱牠。這項特別服務意外受歡迎，不少家長願意為這新體驗買單，11月12日媒體實際詢問，飯店工作人員表示，11月15日以後的「萌獅叫醒」服務預約已滿。

網友們對於「獅子叫醒人」的服務看法不同，有人直呼神奇、可愛，也有人擔憂，獅子也算是猛獸，雖然看起來幼小、溫馴，但還是有危險性。業者對此說明，「萌獅叫醒」服務飼育員全程在場看護，小獅子最多只會在房間待7分鐘，為確保牠正常生活，目前服務採限量預約制。

更多三立新聞網報導

大樂透6.92億元「花1400元抱走」 台彩曝幸運兒特殊買法

全球最富裕城市排名！東京拿下冠軍 台灣5城市上榜「台北奪25」

台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？

義大利披薩老闆「羞辱台灣人」遭出征！外交部發聲了

