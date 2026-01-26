神奇鳳梨發威？賈永婕揭密霍諾德101挑戰險取消 15小時逆轉內幕

20260126賈永婕拿鳳梨拜拜，艾力克斯霍諾德一旁入境隨俗，賈永婕的感謝名單中也沒漏了這顆「神奇鳳梨」。翻攝FB＠賈永婕的跑跳人生

美國攀岩之神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功攻頂台北101驚豔全球，但這場壯舉背後竟一度面臨胎死腹中的危機。台北101董事長賈永婕在臉書貼文坦言，原定週六徒手攀登行程因雨延期後，下午製作團隊卻帶回絕望消息，五個專業氣象預測平台一致顯示週日早上仍會下雨，賈永婕直言當時心裡相當煎熬，但她不願在最後一刻放棄，霸氣表示：「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」

賈永婕表示，大樓外觀若潮濕便不符合攀爬安全標準，合約上也規定若無法如期舉行可直接「取消」，面對當初僅申請週六日兩天攀登，就是想避開週一到週五的上班日，把對交通與上班日的妨礙減到最少。

賈永婕坦言心中天人交戰：「若要延期至週一上班日，恐將面臨交通管制與警力支援等龐大輿論壓力。」但她果決第一時間致電台北市長蔣萬安求助。感謝市長蔣萬安非常支持這項讓世界看見台灣的活動，隨即整合林奕華副市長、戴錫欽議長、文化局長蔡詩萍與警察局長林炎田等資源，確保交通管制與警力第一時間到位。

隨後她更致電交通部長陳世凱，成功爭取多開放一天空中攝影的航權，在各界義無反顧的幫助下，為週一的挑戰爭取到最後一線生機。

面對週六因雨延期，賈永婕揭秘15小時的逆轉內幕。翻攝FB＠賈永婕的跑跳人生

上班日封路恐被罵爆！賈永婕做好親自道歉準備 60樓看雨吃羊肉爐待命

由於上班日與週末的動員完全不同，101內部動線必須全面重整，賈永婕立即召集主管召開緊急會議。她回憶起週六晚上站在60樓看著水氣貼著玻璃，心裡的焦慮難以言喻，甚至已做好週日若仍無法攀爬需延期到週一，她要親自出來向媒體、民眾與被影響的上班族說明的準備。

即便壓力爆棚，當晚賈永婕仍牽著老公的手去吃羊肉爐放鬆心情。賈永婕感性透露，週日清晨六點起床時天還是黑的，心中仍在盤算如何開口解釋，直到六點半天光微露，常騎車的直覺讓她感到天氣好轉，懸著的心才終於放下。

週日早上七點整，安全檢查通過確認可以攀爬，賈永婕笑說自己當下第一件事就是「趕快去化妝」。為了這場讓世界看見台北的挑戰，101 內部付出了百分之101的力氣。

賈永婕的神明感謝名單，從行天宮、松山慈惠堂到信義區土地公，還有台北市政府、交通部與警消，以及台北101的工作人員一同努力讓台灣站上國際。翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書粉專

賈永婕在文末除了感謝北市府團隊、交通部與警消外，更幽默地列出一長串神明感謝名單，從行天宮、松山慈惠堂到信義區土地公，甚至連「神奇的鳳梨」都記上一功。她強調，這次活動 101 沒有花半毛錢，全靠眾志成城與不服輸的精神，才讓這場原本可能成為憾事的活動，變成了舉世矚目的成功典範。

駁斥預算爭議！101% 的力氣挺霍諾德 賈永婕喊話李委員：沒花半毛錢

針對外界對活動經費的質疑，賈永婕在文中特別標記「李委員」大聲喊冤，強調101沒有花半毛預算，是全體員工是花了超過百分之百的力氣在執行。她回憶起那顆在辦公室祈求好天氣的「神奇鳳梨」，認為是天時、地利、人和與諸佛菩薩的保佑，才讓雨勢在關鍵時刻止住。

隨著霍諾德平安下塔並與家人團聚，這場幕後「拆彈」過程也隨之曝光。若當時賈永婕選擇依合約取消，台灣可能就此錯過這次登上國際主流媒體的絕佳機會。她那句「不當龜孫子」的堅持，不僅保住了霍諾德的挑戰機會，更成功讓台北 101 的國旗畫面傳遞到全球觀眾眼中。這場從週六下午四點緊急召回，到週日早上七點確認通過的 15 小時生存戰，成為101史上最具傳奇色彩的幕後故事之一。



