神奈川小屋故事：日常與非日常在此輪番上演

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜KANIUE ARCHITECTS】

且將目光移往日本神奈川，出現在眼前的是一棟承載夢想的房子，屋主的願望是能在自宅附近創造一片森林，並建造一座小屋，將日常與非日常融合在一起。在這裡，度假地不再遙遠，它近在咫尺，彷彿把遠處的別墅地帶移到了家門口，形成一個步行即可到達的夢幻世界。

這棟建築雖坐落於靠近車站的住宅區，但它的存在彷彿是一片寧靜小天地，給人一種與周遭世界截然不同的氛圍。整體結構既充滿了理性的實用設計，同時也擁有無數充滿詩意與非理性的元素。從看似陳舊的木門到簡單塗上灰泥的牆面，再到暖爐與柴火爐，每一個元素都為住家灌注了深厚的人情味與溫暖氣息。

自然融入的生活空間

步入一樓，映入眼簾的是與庭院相連的泥土地面，通過木門可直接走向花園，這種無縫連接讓自然延伸至室內。室內還設有一個架高的榻榻米房間，中央規劃了一個傳統的「圍爐裏」，屋主可以在這裡品嘗從自家花園收穫的新鮮蔬菜，簡單卻充滿了生活的質感。

通往天空的開放式設計

與緊貼地面的一樓相對，二樓則是一片向天空開放的世界。樓梯、客廳與私人房間設有天井，從而將自然光灑落在北側牆壁上，使得整體環境彷彿籠罩在柔和的光線之中。二樓南側的露台是一個外部區域，但當放下簾幕時，露台就變成了室內的一部份。並且牆壁、地板和天花板從客廳延伸至露台，由地板與簾幕的縫隙間滲透進來的光線，使得露台成為了空間溫柔的延伸。可以說這樣的設計使得室內與室外之間的界限模糊，無形中讓露台成為與自然對話的場所。

純白階梯的奇異體驗

從露台還可攀爬至一座觀景台，一條通往天空的純白樓梯貫穿整個建築，這片純淨的白色空間中，只能看到藍天。這無機質的純白設計與整體建築的物質感形成強烈的對比，猶如是通往異世界的入口。

穿過這片異空間，眼前豁然開朗 —— 東京灣的海景映入眼簾，回頭望去，還能看見壯麗的富士山。在這裡，理性與非理性、住宅與度假地、新與舊、土地與天空、有機與無機、海洋與山脈，各種對比元素在這裡交織、融合，創造出了一個充滿層次與深度的生活模式，於是在步行之間便能抵達的夢幻小屋裡，人們不再只是旁觀自然，而是真正成為其中的一部分。

