神將助陣！桃園警防搶演練創新登場 「行動劇」提升民眾防詐防搶警覺

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】農曆春節將至，民眾現金往來頻繁，各類搶案與詐騙風險也隨之提升。為強化店家及市民的自我防衛意識，桃園分局聯合轄區銀樓業者舉辦「防搶演練行動劇」，更首度結合宗教文化，由桃園景福宮神將「開璋聖王殿前馬仁將軍」跨界客串，為演練增添亮點。

桃園分局聯合轄區銀樓業者舉辦防搶演練。（記者翻攝）

本次防搶演練跳脫傳統框架，以行動劇方式呈現。由員警化身歹徒進入銀樓假意挑選金飾，趁隙威嚇店家搶奪後逃逸，巡邏警力接獲通報後立即展開圍捕。歹徒見走投無路竟持手榴彈企圖反擊，場面緊張之際，神將馬仁將軍威武現身、以「御劍飛行」震懾嫌犯，警方隨即合力上前制伏，成功化解狀況，獲得現場民眾熱烈掌聲。

本次防搶演練跳脫傳統框架，結合景福宮「神將馬仁將軍」一同演出行動劇，提升民眾治安觀念。（記者翻攝）

桃園分局長王智民表示，隨著春節消費旺季來臨，警方將在金融機構、銀樓、加油站及彩券行等易發生搶案的處所加強巡邏，以維護市民財產安全。他也提醒民眾多加利用內政部警政署「打詐儀表板」（165dashboard.tw）掌握最新詐騙趨勢，並再次強調「監管帳戶」、「偵查不公開」、「保證獲利」等關鍵字都是詐騙警訊。」

王智民呼籲，若遇可疑訊息或投資廣告，務必保持警覺、勿輕信網路話術，應透過正規金融機構進行投資；如遭遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求助。

