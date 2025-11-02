神將遶境、悟空開戲、青春起藝 宜蘭傳藝園區 11月歡歡喜喜謝平安

宜蘭傳藝園區十一月「歡歡喜喜謝平安」熱鬧登場。讓學生從小扎根傳統美學，讓「藝術教育」成為文化永續的基礎。



（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

▲宜蘭傳藝園區十一月「歡歡喜喜謝平安」熱鬧登場。讓學生從小扎根傳統美學，讓「藝術教育」成為文化永續的基礎。



（圖：全聯善美的文化藝術基金會提供）

宜蘭傳藝園區十一月文化能量磅礡登場！一系列精彩活動貫穿整月，十一月十五日起展開「一校一傳藝」，全台學子以歌仔戲、舞獅、國樂接力演出，展現青春文藝風采；充滿在地信仰風華的「歡歡喜喜謝平安」神將遶境賜福將於十一月廿九日壓軸登場，文昌帝君與員山廣興堂廣澤尊王出巡賜福，還可體驗官將首彩繪、品嚐平安粥；另有景勝戲劇團《悟空飛了之風起芭蕉扇》，以客家戲翻玩火焰山神話，趣味詮釋親情與信仰。整月精彩不間斷，邀您一同謝天、謝地、謝平安！

廣告 廣告

芭蕉扇吹不熄笑聲！《悟空飛了》逗趣開演。火焰山熱度再升級！十一月宜蘭傳藝園區邀請「景勝戲劇團」帶來全新客家戲《悟空飛了之風起芭蕉扇》，劇團以「傳統為本、創新為路」為理念，趣味翻轉經典《西遊記》，將紅孩兒沉迷手機、誤信網友借出芭蕉扇的爆笑情節搬上舞台，掀起一場親情與責任的火熱對決。此劇結合精湛身段、武戲動作與現代幽默，讓觀眾在笑聲中感受戲曲的節奏與溫度。演出自十一月一日至三十日在廟埕廣場登場，週一至四下午一時開演、週五至日下午三時三十分加演，無論是戲迷還是親子觀眾，都能在這場熱鬧趣味的客家戲中，看見傳統文化的全新風采。更多活動資訊請見宜蘭傳藝園區官網：https://www.px-sunmake.org.tw/或臉書粉絲專頁：https://www.face-book.com/sunmakecultures

青春開演傳藝放光！六校接力共譜文藝風華。宜蘭傳藝園區長期推動「一校一傳藝」計畫，鼓勵學校以表演藝術為橋樑，培養學生的美感與文化自信，讓傳統文化在校園生根、在舞台發光。今年「文昌帝君獎勵金」的六所優秀團隊，將於十一月十五日至廿三日接力演出，包含宜蘭地區的同樂國小、黎明國小、育英國小、凱旋國中，以及外縣市的新港國小、民族國小。孩子們將以青春節奏演繹傳統，從鑼鼓震天的舞獅、婉轉動人的歌仔戲，到悠揚的國樂演奏，這不只是成果展演，更是一場跨世代的文化接力，宜蘭傳藝園區以行動陪伴教育扎根，讓文化在創意中閃閃發亮，展現青春的力量化作文化火種。

歡歡喜喜謝平安陣頭勾臉畫好運。一年一度歲末祭典「歡歡喜喜謝平安」將於十一月廿九日在宜蘭傳藝園區盛大登場！鼓聲震天、神將威儀出巡，文昌帝君與員山廣澤尊王聯袂領隊，結合羅東勉民堂、二結王公廟，以及由宜蘭東嶽廟與宜蘭國小附幼組成的陣頭隊伍，帶領官將首、大神尪遶境園區，沿途賜福祈安，重現臺灣信仰風華。更推出暖胃又暖心的限量「平安粥」滿額贈活動，以及獨特「官將首體驗工作坊」，邀請面師彩繪勾臉、體驗官將首步法，讓民眾近距離感受陣頭威儀與信仰魅力。