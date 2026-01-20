矽盾留不住，優勢已迷蹤，產業有我夢，應變苦匆匆；利益不能忘，霸權分西東，神山依舊在，幾度夕陽紅。

台灣向來習慣在大國博弈的縫隙中求生，也擅長將不對稱的結構挑戰轉化為自身優勢。然而，當川普政府一方面施壓台灣簽署貿易關稅備忘錄，要求半導體產業鏈高比例地向美國轉移；另一方面，又強力要求台灣編列高達1.25兆元的國防特別預算，台灣所面臨的已不只是單一政策抉擇，而是一場同時來自產業、財政與戰略層面的複合型壓力測試。

這不再是單純在中美戰略對抗之間選邊站的問題，而是我們國家整體承載能力的極限考驗。

半導體產業鏈聚落曾是台灣最堅實、也最具說服力的戰略資產。「矽盾」的核心邏輯從來不是情感認知，而是現實影響：全球先進製程高度集中台灣，使台海任何衝突都將引發世界級的經濟震盪。然而，當先進製程、關鍵設備、研發重心在政策壓力下加速外移，這面盾牌便不再完整。即便「護國神山」之名仍在，其戰略重量卻將被國際強權重新計價。

更值得警惕的是，半導體產業鏈外移並非一次性事件，而是台灣長期發展路徑依賴的巨大轉折。一旦人才、資本與技術生態系在海外形成新的重心，再想要逆轉，幾乎是不可能的任務。

台灣並非沒有智慧，也不是全無選擇，而是被迫在極短時間內做出高成本的回應。在中美地緣政治與地緣經濟的雙重戰略對抗不斷升溫的背景下，經貿與安全已被全面武器化。川普政府的邏輯向來直白：關稅是手段，產業是籌碼，國防則是盟友必須自行承擔的「責任」。台灣並非不了解美國國家安全戰略的轉變，但被要求進行快速調整，卻難以換取制度性、可信賴的安全承諾。

問題不在於台灣是否應強化國防，而在於強化的方式、節奏與代價是否大到超越目前可承受的範圍。

要求台灣編列1.25兆元國防特別預算，其象徵意義遠大於軍事嚇阻力本身。這筆金額意味著長期財政結構的重塑，排擠的是社會福利、產業升級、能源轉型與人口老化所需的公共投資。當產業動能被外移、稅基成長承壓，卻同時要求大幅增加防務支出，這樣的財政方程式對任何中型經濟體而言，都是高風險的操作。

歷史告訴我們，霸權國家在重塑國際秩序時，往往要求盟友「共同承擔」，但成本配置卻絕不可能對等。若台灣將產業讓利與財政壓力包裝為「深化同盟的必要代價」，卻未能同步爭取制度化保障，最終恐怕只會留下難以回頭的結構性負擔。

真正的問題並不在於台灣是否願意付出，而在於付出之後，是否仍保有決策自主與長期競爭力。如果未來的「神山」只剩下記憶中的象徵，國防支出卻成為不可逆的財政鎖定，那麼台灣的戰略空間反而將因對川普政府的示好而進一步被緊縮。

台灣長期以來是親美的社會，也一向認定美國安全承諾的可信度，基本上不會情緒性的疑美、反美。台灣需要的是美國願意與我們進行誠實且成熟的戰略對話：在地緣政治高度軍事化、地緣經濟高度政治化的年代，如何理解台灣在強化自我防衛能力的同時，也能守住賴以維繫經濟發展的產業鏈？如何避免將短期戰略互補轉化為長期國力流失？又如何在友盟關係中，清楚畫出「責任」與「承載能力」的界線？

美國想再次偉大，需要攜手台灣的半導體產業鏈。台灣謀生存發展，需要結合美國的尖端工業技術。同居神山而不是推下絕壁，共賞夕陽而不是墜入黃昏，唯有真誠合作。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）