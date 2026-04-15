神山再寫2100天價！散戶翻身潮來了 2個月狂造逾百位億萬富翁

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財經中心／余國棟報導

台積電（2330）在法說會前夕再度點燃市場熱情，今（15）日早盤股價衝上2100元歷史新高，單張價格達210萬元。隨股價強勢回升，帶動財富效應爆發，短短2個月內新增135位億萬富翁，資金持續湧入AI與半導體族群。

台積電股價自2月25日率先突破2000元整數關卡後，一度歷經震盪整理，但隨著AI需求持續升溫與外資回補力道增強，近期再度展現強勁攻勢，成功站穩2000元之上，並進一步改寫2100元新天花板價位。盤中最高上漲45元，顯示市場追價意願依舊強烈，也讓「護國神山」地位更加穩固。

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目前，一張台積電股票已高達210萬元，等同持有約50張就具備億元身價門檻。根據集保結算所最新統計資料顯示，台積電目前已累積創造近9896名億萬富翁，成為台股最具代表性的造富人機器。尤其近期股價再度攻高，使原本持股達一定規模的投資人資產水位同步攀升。

進一步觀察股東結構變化，截至上周五（10）日，台積電總股東人數達251.3萬人，其中零股投資人數高達約200萬人，顯示散戶參與度極高。不過，真正帶動財富躍升的仍是中實戶與大戶族群，持有50張以上至1000張以上的投資人合計近9900人，這些人幾乎清一色晉升億元身價行列。

若與2月台積電剛站上2000元時相比，當時持有50張以上股東約9761人，如今已增加超過135人，短短不到2個月時間，財富效應快速擴散。其中50至100張區間投資人增加明顯，顯示搭上本波AI多頭列車後資產大幅躍升。

然而從另一角度來看，大戶與法人動向則略有不同。統計顯示，持股400至600張的高資產族群反而減少17人，而持有1000張以上的法人機構股東也減少約28人，顯示部分大戶選擇在高檔獲利了結。市場普遍解讀，外資可能在股價創高過程中進行調節，將台積電視為資金調度工具。

此外，台積電（2330）昨領軍以2055元作收大漲65元刷新天價，台灣證券交所公布鉅額交易資訊，更出現2,185元的第二高價。台積電曾在3月2日出現7張成交在2,190元，再見高達成交40張在2,185元，刷歷史第二高價，是否為仙人指路，值得投資人繼續觀察下去。

儘管如此，外資對台積電長期展望仍維持正向看法。隨著AI晶片需求爆發、先進製程持續領先，加上法說會即將登場，市場預期公司將釋出更多正面展望訊號，甚至已有法人喊出目標價上看3000元以上，進一步推升市場想像空間。

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