神山外移 科技人才空洞化

根據已經曝光的資料，台積電在美廠區預計擴張至12座晶圓廠，按美方要求，這些晶圓廠必須是先進製程而非成熟製程；而每座成熟製程晶圓廠可精簡人力，仍需1500名工程師，正在攻堅的先進製程則可能需高達2500人。光是這12座晶圓廠，就需要3萬名半導體、電機電子等理工科技人才。

晶圓廠不會單獨存在就能做出成品。上游的IC設計、材料（如矽晶圓、特殊氣體、光刻膠等）與設備，以及下游的IC封裝與測試、IC模組，與相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）等，粗估約是晶圓廠所需人力的5倍乘數；亦即這12座晶圓廠，還需要另外15萬名工程師，才能竟其功。

台積電自2023年赴美設廠以來，持E-2簽證（條約投資人簽證）移民赴美已突破15萬人，估算其中2成因台積電及其周邊產業聚落而移民，眷屬占一半不計。亦即，光是現在台積電已在美國設的5座廠，已有約1.5萬名相關的資深工程師已移民到美國。加上晶圓廠上下游相關廠商，這12座晶圓廠將吸納台灣近18萬名理工人才。

再回頭看看我們自己。台灣去年的大學畢業生約15萬人，其中國立大學畢業佔4成約6萬人，而理工相關科系佔所有畢業生約45％；換句話說，台灣一年可產出的相關理工人才，頂多2萬7千人；若以半導體專業工程師統計，全台灣僅6所半導體學院，每年畢業生約700人。

就國家高階研發人才外流，光在可預見的、美國總統川普做完這一任前的3年內，就要挖走台灣18萬名工程師，這個吸納的效果，對台灣的半導體產業將會造成難以彌補的傷害。

再從勞動面向來看，我國約1100萬名勞工，統計2024年經常性薪資平均約新台幣4萬9060元，勞動部估計其中月薪高於此數者約占3成，這3百多萬名勞工中多數都是理工相關產業，半導體業又獨占鰲頭，未來這18萬名領高薪的熟練高階工程師外流，對台灣整體經濟活力的傷害也將難以估計。

台灣最引以為傲的新竹科學園區成立於1980年代，如今從業員工總數也不過17萬人。護國神山台積電赴美設廠，不但帶走台灣高科技人才過去三代的努力成果，也將帶走全台最高薪、最先進的理工人才，除了科技產業空洞化、未來人才大量流失、經濟動能遭到閹割，造成的負面影響，光用想的就讓人頭皮發麻。

民眾黨前主席柯文哲日前所說，賣台，賣給大陸是賣台，賣給美國也是賣台。誠哉斯言。（作者為立法委員）